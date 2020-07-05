Путін знову заговорив про "незаконність" розпаду СРСР

Вікторія Довгань Світ 15:26, 5.07.2020 Оновлено: 16:30, 5.07.2020

Президент Росії Володимир Путін заявив, що жодна із союзних республік не мала права виходити з СРСР. Однак це трапилося через розпад компартії, яка, згідно з радянською конституцією, мала повну монополію влади.

Своїм баченням історії ХХ століття глава країни-агресора поділився в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1". За словами Путіна, нинішні поправки в російську конституцію нібито повинні не дати повторитися такому сценарію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується вільного виходу з Союзу. В конституції було прописано ексклюзивне монопольне право компартії на владу. І вона була стрижнем всієї державної системи. І там не було ніякого права виходу з компартії представникам національних утворень", – висловився Путін.

"Вона все тримала! Компартія пов'язала свою власну долю, свої групові інтереси з інтересами всіх країн. І коли компартія почала зсередини розсипатися, за нею почала розсипатися і країна. Це абсолютно неприпустимо! Ось це і є міна сповільненої дії, закладена ще в 1922 році при утворенні СРСР. Подібних речей ми повинні уникнути", – додав російський президент.

Путін також зазначив, що засновник СРСР Володимир Ленін ще з 1908-1909 років "носився з ідеєю" щодо права націй на самовизначення.

"Потім це трансформувалося в державне будівництво таким чином, що при створенні єдиної держави, СРСР, – ну, по суті йшлося про відновлення історичної Росії в її колишніх кордонах, – новостворювані союзні республіки мали право виходу з неї. До речі, Сталін дотримувався іншої точки зору", – обурився російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Путін пояснив одну з поправок до конституції РФ небажанням віддавати "подарунки російського народу" республікам, які раптом захочуть вийти зі складу РФ.

  • За словами російського лідера, та чи інша республіка повинна виходити з тим, з чим прийшла.

  • А скандальний віцеспікер нелегітимної Держдуми Росії Петро Толстой побачив зв'язок між загиблими у Другій світовій війні радянськими солдатами і обнуленням президентських термінів Путіна.

  • Він заявив, що в російській конституції мають закріпити ті принципи і цінності, за які "віддали свої життя предки".

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