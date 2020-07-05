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Путін знову заговорив про "незаконність" розпаду СРСР

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
4,8 т.
Володимир Путін

Володимир Путін.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що жодна із союзних республік не мала права виходити з СРСР. Однак це трапилося через розпад компартії, яка, згідно з радянською конституцією, мала повну монополію влади.

Своїм баченням історії ХХ століття глава країни-агресора поділився в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1". За словами Путіна, нинішні поправки в російську конституцію нібито повинні не дати повторитися такому сценарію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що стосується вільного виходу з Союзу. В конституції було прописано ексклюзивне монопольне право компартії на владу. І вона була стрижнем всієї державної системи. І там не було ніякого права виходу з компартії представникам національних утворень", – висловився Путін.

"Вона все тримала! Компартія пов'язала свою власну долю, свої групові інтереси з інтересами всіх країн. І коли компартія почала зсередини розсипатися, за нею почала розсипатися і країна. Це абсолютно неприпустимо! Ось це і є міна сповільненої дії, закладена ще в 1922 році при утворенні СРСР. Подібних речей ми повинні уникнути", – додав російський президент.

Путін також зазначив, що засновник СРСР Володимир Ленін ще з 1908-1909 років "носився з ідеєю" щодо права націй на самовизначення.

"Потім це трансформувалося в державне будівництво таким чином, що при створенні єдиної держави, СРСР, – ну, по суті йшлося про відновлення історичної Росії в її колишніх кордонах, – новостворювані союзні республіки мали право виходу з неї. До речі, Сталін дотримувався іншої точки зору", – обурився російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Путін пояснив одну з поправок до конституції РФ небажанням віддавати "подарунки російського народу" республікам, які раптом захочуть вийти зі складу РФ.

  • За словами російського лідера, та чи інша республіка повинна виходити з тим, з чим прийшла.

  • А скандальний віцеспікер нелегітимної Держдуми Росії Петро Толстой побачив зв'язок між загиблими у Другій світовій війні радянськими солдатами і обнуленням президентських термінів Путіна.

  • Він заявив, що в російській конституції мають закріпити ті принципи і цінності, за які "віддали свої життя предки".

РосіяСРСРВолодимир Путін
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