Путін знову заговорив про "незаконність" розпаду СРСР
Володимир Путін.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що жодна із союзних республік не мала права виходити з СРСР. Однак це трапилося через розпад компартії, яка, згідно з радянською конституцією, мала повну монополію влади.
Своїм баченням історії ХХ століття глава країни-агресора поділився в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін" телеканалу "Росія 1". За словами Путіна, нинішні поправки в російську конституцію нібито повинні не дати повторитися такому сценарію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Що стосується вільного виходу з Союзу. В конституції було прописано ексклюзивне монопольне право компартії на владу. І вона була стрижнем всієї державної системи. І там не було ніякого права виходу з компартії представникам національних утворень", – висловився Путін.
"Вона все тримала! Компартія пов'язала свою власну долю, свої групові інтереси з інтересами всіх країн. І коли компартія почала зсередини розсипатися, за нею почала розсипатися і країна. Це абсолютно неприпустимо! Ось це і є міна сповільненої дії, закладена ще в 1922 році при утворенні СРСР. Подібних речей ми повинні уникнути", – додав російський президент.
Путін також зазначив, що засновник СРСР Володимир Ленін ще з 1908-1909 років "носився з ідеєю" щодо права націй на самовизначення.
"Потім це трансформувалося в державне будівництво таким чином, що при створенні єдиної держави, СРСР, – ну, по суті йшлося про відновлення історичної Росії в її колишніх кордонах, – новостворювані союзні республіки мали право виходу з неї. До речі, Сталін дотримувався іншої точки зору", – обурився російський лідер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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За словами російського лідера, та чи інша республіка повинна виходити з тим, з чим прийшла.
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