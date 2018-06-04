УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Путін змусив? Євросоюз задумався про єдину армію

1.5тЧитати новину російською

Голова Європарламенту Антоніо Таяні закликав створити єдину армію Євросоюзу.

За його словами, єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, передає DW.

"Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія", - підкреслив Таяні.

Новини
Європарламент підтримав виділення Україні 1 млрд євро: відомі дати траншів

Він підкреслив, що зараз у ЄС є 28 армій, які "роблять більш-менш одне й те саме". При цьому посилення співпраці у цій сфері дозволить значно заощадити і бути "активнішим і сильнішим на міжнародній арені", переконаний глава Європарламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАТО створить 30-тисячний резерв для оперативного відображення ймовірного нападу Росії.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російська воєнна загроза
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги