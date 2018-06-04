Путін змусив? Євросоюз задумався про єдину армію

Голова Європарламенту Антоніо Таяні закликав створити єдину армію Євросоюзу.

За його словами, єдиної зовнішньої політики не може бути без єдиної оборонної стратегії, передає DW.

"Європі в довгостроковій перспективі потрібна власна армія", - підкреслив Таяні.

Він підкреслив, що зараз у ЄС є 28 армій, які "роблять більш-менш одне й те саме". При цьому посилення співпраці у цій сфері дозволить значно заощадити і бути "активнішим і сильнішим на міжнародній арені", переконаний глава Європарламенту.

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