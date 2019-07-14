Путін злякався США? Росія раптово закрила переговори щодо Курил

Росія остаточно відмовилася від обговорення з Японією передачі двох Південних Курильських островів.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на японське агентство Kyodo. Інформація надійшла з джерела, близького до переговорів.

Відзначається, що причиною категоричної відмови стали побоювання з боку росіян через можливе японсько-американське військове співробітництво. У Москві заявили, що впевнені в тому, що бойові системи США, які можуть розмістити в Японії, з великою часткою ймовірності будуть спрямовані проти Росії.

Росія закрила переговори щодо Курил Телеканал 24

Також йдеться і про другий мотив – російське населення навряд чи поставиться зі схваленням до відмови влади від територій, що мають таке важливе стратегічне значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!