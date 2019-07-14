Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Путін злякався США? Росія раптово закрила переговори щодо Курил

20.3т Читати матеріал російською

Росія остаточно відмовилася від обговорення з Японією передачі двох Південних Курильських островів.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на японське агентство Kyodo. Інформація надійшла з джерела, близького до переговорів.

Відзначається, що причиною категоричної відмови стали побоювання з боку росіян через можливе японсько-американське військове співробітництво. У Москві заявили, що впевнені в тому, що бойові системи США, які можуть розмістити в Японії, з великою часткою ймовірності будуть спрямовані проти Росії.

Новини
Росія влаштувала гучний скандал з Японією через території: що трапилося

Росія закрила переговори щодо Курил

Росія закрила переговори щодо Курил

Телеканал 24

Також йдеться і про другий мотив – російське населення навряд чи поставиться зі схваленням до відмови влади від територій, що мають таке важливе стратегічне значення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
50
34
Смішно
15
Цікаво
4
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Простите, а когда Россия говорила про передачу островов? Про мирный договор шли переговоры!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обозные д*билы пробили очередное дно
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
С xoxлами даже разговаривать не станут!
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel