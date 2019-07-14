Путін злякався США? Росія раптово закрила переговори щодо Курил

Росія остаточно відмовилася від обговорення з Японією передачі двох Південних Курильських островів.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на японське агентство Kyodo. Інформація надійшла з джерела, близького до переговорів.
Відзначається, що причиною категоричної відмови стали побоювання з боку росіян через можливе японсько-американське військове співробітництво. У Москві заявили, що впевнені в тому, що бойові системи США, які можуть розмістити в Японії, з великою часткою ймовірності будуть спрямовані проти Росії.
Росія закрила переговори щодо Курил
Телеканал 24
Також йдеться і про другий мотив – російське населення навряд чи поставиться зі схваленням до відмови влади від територій, що мають таке важливе стратегічне значення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Москва і Токіо 14 січня провели переговори з врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів, на яких МЗС РФ висунув ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.
Японія анонсувала '' нову еру '' відносин з Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті вирішити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні про Курили потрібен компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії і погодився сісти за стіл переговорів тільки за умови відмови Токіо від претензій.
29 червня по результатам переговорів країни "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору".
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