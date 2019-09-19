"Путін злопам'ятний": Кисельов розповів, як став ворогом президента Росії

Журналіст і телеведучий Євген Кисельов став особистим ворогом президента Росії Володимира Путіна після того, як висміяв його в програмі "Ляльки". Вона виходила на початку 2000-х років на телеканалі НТВ, співзасновником якого був Кисельов. Путіна там показали в образі Крихітки Цахеса, що вкрай його розлютило.

Про це журналіст розповів в інтерв'ю Ксенії Собчак, підкресливши, що та ситуація глибоко зачепила російського президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пародія на Путіна Скріншот відео

Путін в образі Крихітки Цахеса Скріншот відео

Єльцин і Путін в образі Крихітки Цахеса Скріншот відео

"Я думаю, що Володимир Володимирович – людина злопам'ятна. Він пам'ятає багато, що було висловлено. Це програма "Ляльки". Напевно, найприкріше для нього – це та програма "Ляльки", де він був виведений в образі Крихітки Цахеса. Я думаю, що це найважча образа. Я чув про те, що Путін у нестямі від люті", – згадав Кисельов.

Примітно, що з цієї ж причини в список ворогів Путіна потрапив і російський публіцист Віктор Шендерович. Він також був причетний до створення програми "Ляльки" з жорсткою сатирою на російського лідера.

Як пише Infox.ru, образа Путіна була настільки сильною, що Шендеровича навіть звільнили з російського телебачення.

"Я знаю два таких випадки. Два рази була міцна персональна образа. Це було пов'язано з "Крихіткою Цахес" в програмі "Ляльки" і "Безкоштовний сир", що вийшла після "Норд-Осту", – розповідав сатирик.

Сатира на Путіна в програмі "Ляльки" Скріншот відео

Шендерович і лялька Путіна www.israelculture.info

Після виходу цих програм у ефір, Шендеровичу, за його словами, передали про "особисту лють" Путіна. Письменник вважає, що його розлютили дві метафори. Перша, яка обіграє низький зріст Путіна. "Сама по собі ця лють нормальна. Ніхто не любить критики. Але він сприйняв це як особисту біологічну образу, як наїзд", – зазначив він.

Друга ж пов'язана з терактом під час мюзиклу "Норд-Ост". Шендерович, переконаний, що глядачами вистави "пожертвували" заради політичної доцільності, що він і показав у своїй програмі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський політолог Валерій Соловйов заявив, що президент РФ Володимир Путін панічно боїться отруєння, оскільки одного разу нібито вже була така спроба. Через це він він завжди бере на публічні заходи свою кружку.

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