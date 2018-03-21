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"Путін - злочинець": республіканці розкритикували Трампа через привітання

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Голова Юридичного комітету американського сенату, член Республіканської партії Чак Грасслі розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання російського лідера Володимира Путіна з перемогою на виборах.

"Я думаю, що Путін - злочинець. Те, що він зробив в Грузії, Україні, Балтії, Лондоні, отруюючи людей активним нервовим газом, це злочинний акт. Я б не розмовляв зі злочинцем", - заявив Грасслі, передає The Hill.

Відзначається, що коментар Грасслі є одними з найпотужніших серед республіканців.

Крім того, лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що переобрання Путіна було обманом.

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"Говорячи про вибори в Росії, я бачу відсутність довіри до підрахунку голосів. Я завжди згадую вибори, які є майже в кожній комуністичній країні: хто б не був там диктатором, він завжди набирає найбільшу кількість голосів", - зазначив Макконнелл.

За його словами, якби він був на місці Трампа, то дзвінок Путіну не став би пріоритетом.

"Однак президент може зателефонувати тому, кому хоче", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Білий дім заявив 19 березня, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним щодо його перемоги на виборах. У відповідь на це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це не варто вважати недружнім кроком.

Пізніше, все ж відбулася телефонна розмова лідерів двох країн, в ході якої обговорювалася сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза.

Після цього сенатор від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що Трамп образив кожного росіянина, вітаючи диктатора.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента Росії
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
СШАВашингтон
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