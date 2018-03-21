"Путін - злочинець": республіканці розкритикували Трампа через привітання

Голова Юридичного комітету американського сенату, член Республіканської партії Чак Грасслі розкритикував президента США Дональда Трампа за привітання російського лідера Володимира Путіна з перемогою на виборах.

"Я думаю, що Путін - злочинець. Те, що він зробив в Грузії, Україні, Балтії, Лондоні, отруюючи людей активним нервовим газом, це злочинний акт. Я б не розмовляв зі злочинцем", - заявив Грасслі, передає The Hill.

Відзначається, що коментар Грасслі є одними з найпотужніших серед республіканців.

Крім того, лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що переобрання Путіна було обманом.

"Говорячи про вибори в Росії, я бачу відсутність довіри до підрахунку голосів. Я завжди згадую вибори, які є майже в кожній комуністичній країні: хто б не був там диктатором, він завжди набирає найбільшу кількість голосів", - зазначив Макконнелл.

За його словами, якби він був на місці Трампа, то дзвінок Путіну не став би пріоритетом.

"Однак президент може зателефонувати тому, кому хоче", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", Білий дім заявив 19 березня, що Трамп не планує зв'язуватися по телефону з Путіним щодо його перемоги на виборах. У відповідь на це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це не варто вважати недружнім кроком.

Пізніше, все ж відбулася телефонна розмова лідерів двох країн, в ході якої обговорювалася сирійська проблема і внутрішньоукраїнська криза.

Після цього сенатор від штату Арізона Джон Маккейн заявив, що Трамп образив кожного росіянина, вітаючи диктатора.