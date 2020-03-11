Головна Новини
11 березня • оновлено в 11:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Путін зізнався, як особисто називає Трампа

2.6т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що називає свого американського колегу Дональда Трампа просто Дональдом.

Однак це зовсім не по-дружньому, а тому що той теж своєрідно звертається до нього. Про це він розповів в інтерв'ю для проєкту ТАСС "20 запитань Путіну" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він мене Володимиром називає, я його Дональдом", – заявив глава РФ.

Путін і Трамп

Путін і Трамп

tass.ru

У зв'язку з цим ведучий Андрій Ванденко підкреслив, що за роки правління Росією Путін спілкувався з чотирма президентами США, і попросив поділитися, з ким із них йому "било найкомфортніше".

"Мені зараз, знаєте, важко сказати. У мене з усіма були насправді досить конструктивні взаємини", – відповів глава РФ.

Водночас журналіст все ж зазначив, що з Обамою у російського лідера спілкування не склалося.

"Ну, полетіло – не полетіло. У мене були добрі взаємини з Бушем", – заявив на це Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп відмовився приїхати на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Ліснічук
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
президент
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
7
6
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
отношения равных
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
фил филька, ну да, равных! Не смеши, к\о\з\л\и\н\а. Путлеряке до Трампа как амебе до Энштейна. Донецк, Украина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги