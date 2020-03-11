Путін зізнався, як особисто називає Трампа

Президент Росії Володимир Путін зізнався, що називає свого американського колегу Дональда Трампа просто Дональдом.

Однак це зовсім не по-дружньому, а тому що той теж своєрідно звертається до нього. Про це він розповів в інтерв'ю для проєкту ТАСС "20 запитань Путіну" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він мене Володимиром називає, я його Дональдом", – заявив глава РФ.

Путін і Трамп tass.ru

У зв'язку з цим ведучий Андрій Ванденко підкреслив, що за роки правління Росією Путін спілкувався з чотирма президентами США, і попросив поділитися, з ким із них йому "било найкомфортніше".

"Мені зараз, знаєте, важко сказати. У мене з усіма були насправді досить конструктивні взаємини", – відповів глава РФ.

Водночас журналіст все ж зазначив, що з Обамою у російського лідера спілкування не склалося.

"Ну, полетіло – не полетіло. У мене були добрі взаємини з Бушем", – заявив на це Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп відмовився приїхати на святкування ювілею Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна.

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