Путін зідзвонився з Макроном через Україну: що відомо

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Сторони обговорили обмін полоненими Росії з Україною і дали цій події позитивну оцінку, повідомила пресслужба Кремля.

Путін і Макрон також висловили надію, що обмін полоненими "сприятиме нормалізації російсько-українських відносин".

Сторони зійшлися на думці, що Мінські угоди є основою врегулювання війни на Донбасі, а також виступили за продовження роботи в рамках "нормандського формату".

Путін і Макрон на нещодавній зустрічі в Марселі

"Президент Росії відзначив доцільність ретельної підготовки порядку денного чергового саміту "нормандської четвірки", а також опрацювання тих рішень, які можуть бути схвалені лідерами за підсумками такої зустрічі.

В даному контексті звернено увагу на необхідність виконання Києвом домовленостей, досягнутих в ході попередніх зустрічей на вищому рівні в Парижі і Берліні в 2015-му і 2016 роках, включаючи розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення і закріплення в письмовому вигляді формули Штайнмайера", - сказано в повідомленні.

Путін і Макрон обговорили обмін полоненими з Україною

Як повідомляв OBOZREVATEL, в так званій "формулі Штайнмайера" йдеться про розведення сил і озброєння, але при цьому конкретно про виведення військ РФ з Донбасу не сказано.

Також план передбачає проведення місцевих виборів в ОРДЛО під контролем спостерігачів ОБСЄ, після чого, очевидно, Путін буде наполягати на ратифікації особливого статусу для окупованого Донбасу.

Напередодні сам Зеленський вже анонсував розведення сил на Донбасі в два етапи – в Золотому і Петровському, а потім на всій території регіону.

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