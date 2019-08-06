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Путін живий? У Росії помітили тривожні дзвіночки. Відеофакт

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Події в Москві наштовхують на думку, що в Росії відбувається гібридний держпереворот. Причому, відсутність реакції президента Володимира Путіна викликає підозри щодо того, чи не його двійник керує країною.

Про це написав у своєму блозі на "Ехо Москви" кримський блогер Олександр Горний. "Занадто все нагадує 90-ті роки, тільки поки без військової техніки, стрільби та Лебединого озера. Я пам'ятаю події тих років, але у людей був шанс захистити себе і країну від того, що відбувається, нехай і ціною власного життя, був баланс сил. Зараз народ виявився у повному вакуумі і може розраховувати тільки на себе та свою сміливість", – підкреслив він.

Водночас Горний вказав на дивне мовчання Кремля в цій ситуації.

Володимир Путін

Володимир Путін

ТАСС

"Ми не бачимо реакції президента, прем'єра, керівників парламентських партій, вони просто зникли, а нам показують дивні протокольні фото й відео зустрічей не мають толком відношення до реальної дійсності. Може, Президента захопили, може, його мучать і катують? Може, у нас вже немає Президента і це мовчазний двійник?" – запитав блогер.

У той же час у мережі з'явилася ще одна версія того, що відбувається. Так, її озвучив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook вчений і блогер із Латвії Андріс Параудзінс. На його думку, незабаром буде оголошено про недієздатність Путіна.

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"Причина – важкий ментальний розлад. Ось 19 серпня і оголосять. Не вірите? Тоді дивіться відео – дідусь просто заговорюється..." – написав він і виклав ролик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поки в Росії, м'яко кажучи, відзначається тривожна протестна активність, Путін займається звичною для Кремля справою – вирішує зовнішньополітичні завдання, забуваючи про внутрішні проблеми. Наприклад, російський лідер звинуватив США у тому, що їхній вихід із Договору по ліквідації ракет середньої і малої дальності нібито поставив світ перед новою гонкою озброєння.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Обоз, хватит деградировать
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Ну и когда открывать шампанское?мир в ожидании хорошей новости -зароем с почестями и сверху положем асфальт
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