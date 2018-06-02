Путін здобув нову блискучу перемогу - Піонтковський

Візити президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангелии Меркель до Росії стали важливою перемогою для глави Кремля Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

За його словами, обидва візити стали для президента РФ стали "блискучими інформаційними перемогами для Путіна в дуже важкій ситуації" і знаком подолання Росією ізоляції.

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"Але якщо Меркель була досить стриманою під час свого візиту, і від німецької делегації нам прийшла інформація, що вона домоглася якихось результатів на українському напрямку, мало не вмовила Путіна на допуск миротворців на всю окуповану територію, то Макрон просто безмежно вилизував путінську дупу", - підкреслив Піонтковський.

Він також зазначає, що жахливості ситуації додала публікація в день зустрічі доповіді по збитому Boeing MH17, який офіційно підтвердив, що літак на Донбасі збили саме російські війська.

"Тоді Путін глумився над жертвами цієї катастрофи, а Макрон стояв з ним поруч, сміявся і посміхався йому. Це неймовірне і зовсім дивне для мене видовище. Адже рік тому, коли Путін приїхав до Франції, йому влаштували зовсім інший прийом. Макрон чудово поводився на прес-конференції і просто осадив Путіна. Той був приниженим", - зауважив він.

Також Піонтковський привів аналогію з тим, як така ж зміна у відносинах Путіна з президента Франції в 2007-2012 роках Ніколя Саркозі 10 років тому.

"Коли Саркозі тільки обрали, він почав з досить різких антипутінський заяв, критики свого попередника Жака Ширака за угодніческую політику щодо Путіна. Потім був саміт" Великої вісімки "в Німеччині. І після того, як Путін відвідав намет Саркозі, перед нами постав уже інший президент Франції, який виглядав шокованим, шкода щось белькотів і з тих пір повністю вів пропутінську політику. Він зіграв дуже корисну для Путіна роль під час грузинської війни ", - продовжив Піонтковський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Піонтковський заявив, що велика континентальна війна Росії на території України прискорить падіння і можливий розпад російської держави, проте, Кремль може готуватися до неї.