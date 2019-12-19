"Придумав граф Потоцький!" Путін озвучив чергову божевільну теорію про українців

Президент Росії Володимир Путін заявив, що першим про українців як про окремий етнос нібито заговорив польський граф Станіслав Потоцький, який жив у XVIII столітті.

Про це російський глава сказав у четвер, 19 грудня, на своїй пресконференції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Журналіст попросив президента дати оцінку міжнаціональним відносинам Росії. Путін відповів, що між РФ та Україною є "суперечка" з приводу української ідентичності.

Володимир Путін

"Є українська ідентичність. Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький, відомий дослідник і науковець, письменник, який вперше заговорив про українців як про окремий етнос", – стверджує він.

Потім, за словами Путіна, нібито були якісь інші польські дослідження, "які взагалі викреслили українців із слов'ян".

"Вони стверджували, що це нащадки якихось кочових народів. Але це все – повна дурниця, а ми повинні знати істину. Ми повинні розуміти, що на якомусь етапі пройшли такі-от елементи реальної ідентичності, ми повинні ставитися до цього з повагою. Ми робимо й будемо це робити", – заявив російський лідер.

Водночас під час спілкування він вкотре намагався переконати, що росіяни, білоруси та українці є одним народом.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року. Про що говорив – читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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