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19 грудня • оновлено в 23:48
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"Придумав граф Потоцький!" Путін озвучив чергову божевільну теорію про українців

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що першим про українців як про окремий етнос нібито заговорив польський граф Станіслав Потоцький, який жив у XVIII столітті.

Про це російський глава сказав у четвер, 19 грудня, на своїй пресконференції (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Журналіст попросив президента дати оцінку міжнаціональним відносинам Росії. Путін відповів, що між РФ та Україною є "суперечка" з приводу української ідентичності.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Є українська ідентичність. Так, вона сформована. Хто був автором? Граф Потоцький, відомий дослідник і науковець, письменник, який вперше заговорив про українців як про окремий етнос", – стверджує він.

Потім, за словами Путіна, нібито були якісь інші польські дослідження, "які взагалі викреслили українців із слов'ян".

"Вони стверджували, що це нащадки якихось кочових народів. Але це все – повна дурниця, а ми повинні знати істину. Ми повинні розуміти, що на якомусь етапі пройшли такі-от елементи реальної ідентичності, ми повинні ставитися до цього з повагою. Ми робимо й будемо це робити", – заявив російський лідер.

Водночас під час спілкування він вкотре намагався переконати, що росіяни, білоруси та українці є одним народом.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Путін 19 грудня дав велику пресконференцію за підсумками року. Про що говорив – читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Теги
видео пропаганда
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коршун федот
коршун федот
Мокшинская био.масса никак не может украсть чужую историю, ибо своей у стада -нет. https://www.youtube.com/watch?v=gVBAxoYNBFc
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
ботоксный старикан пуй уже савсем плох стал... уже и поляков приплел, идиот!
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2
1
Харченко Вадим
Харченко Вадим
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла? - От Киева, где княжие хоромы. - А «Русский мир»? Откуда взялся он? - От долбо*бов с лишней хромосомой!
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