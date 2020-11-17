Путін заявив, що остаточний статус Карабаху ще не врегульовано. Відео

Остаточний статус Нагірного Карабаху, незважаючи на підписані домовленості між Вірменією, Азербайджаном і Росією, ще не врегульовано.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" 17 листопада заявив російський президент Володимир Путін, передають "РИА Новости". За його словами, Москва зберігає статус-кво (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Путін зазначив, що питання повернення Баку районів Карабаху стояло протягом тривалого часу, а ось щодо міста Шуша – виникло тільки під час розпалу конфлікту.

"Остаточний статус Карабаху не врегульовано. Ми домовилися про те, що зберігаємо статус-кво на сьогодні", – зазначив президент РФ

За його словами, статус можна буде врегулювати в разі нормалізації відносин між Вірменією й Азербайджаном.

Також Путін зазначив, що навіть Вірменія не визнавала незалежність Нагірного Карабаху. Це означає, пояснив він, що Баку повертав території, які він і світове співтовариство, вважали азербайджанською територією.

"У зв'язку з цим, Азербайджан мав право вибирати будь-якого союзника, який надає йому допомогу", – сказав Путін.

Глава держави заявив, що Анкару не можна звинувачувати в порушенні міжнародного права. Однак присутність турецьких солдатів у Карабасі, на його думку, – це провокація, і "Реджеп Тайіп Ердоган це розумів".

Також Путін уточнив, що питання розміщення російсько-турецького спільного центру щодо моніторингу Баку може ухвалювати сам.

Крім того, російський президент розповів, що до остаточного врегулювання конфлікту в Карабаху підходили кілька разів, а війни можна було уникнути, якби вдалося раніше досягти нинішніх домовленостей.

Путін зазначив, що в жовтні переконав президента Азербайджану Ільхама Алієва зупинити бойові дії з умовою повернення біженців у Шушу, однак Вірменія виступила проти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Азербайджаном, Вірменією і Росією була підписана спільна заява про припинення бойових дій у Карабасі.

Згідно з документом, у регіон вводяться російські та турецькі миротворці.

Москва вже перекинула своїх військових у Карабах, але, крім них, також у регіоні помітили ракетні системи залпового вогню "Град" і танки.