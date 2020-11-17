Путін заявив, що остаточний статус Карабаху ще не врегульовано. Відео
Путін дав інтерв'ю телеканалу "Росія 24", в якому розповів про врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі
Зокрема, президент РФ зазначив, що питання щодо регіону ще не врегульовано
Також глава держави висловився про турецьких миротворців
Остаточний статус Нагірного Карабаху, незважаючи на підписані домовленості між Вірменією, Азербайджаном і Росією, ще не врегульовано.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія 24" 17 листопада заявив російський президент Володимир Путін, передають "РИА Новости". За його словами, Москва зберігає статус-кво (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Путін зазначив, що питання повернення Баку районів Карабаху стояло протягом тривалого часу, а ось щодо міста Шуша – виникло тільки під час розпалу конфлікту.
"Остаточний статус Карабаху не врегульовано. Ми домовилися про те, що зберігаємо статус-кво на сьогодні", – зазначив президент РФ
За його словами, статус можна буде врегулювати в разі нормалізації відносин між Вірменією й Азербайджаном.
Також Путін зазначив, що навіть Вірменія не визнавала незалежність Нагірного Карабаху. Це означає, пояснив він, що Баку повертав території, які він і світове співтовариство, вважали азербайджанською територією.
"У зв'язку з цим, Азербайджан мав право вибирати будь-якого союзника, який надає йому допомогу", – сказав Путін.
Глава держави заявив, що Анкару не можна звинувачувати в порушенні міжнародного права. Однак присутність турецьких солдатів у Карабасі, на його думку, – це провокація, і "Реджеп Тайіп Ердоган це розумів".
Також Путін уточнив, що питання розміщення російсько-турецького спільного центру щодо моніторингу Баку може ухвалювати сам.
Крім того, російський президент розповів, що до остаточного врегулювання конфлікту в Карабаху підходили кілька разів, а війни можна було уникнути, якби вдалося раніше досягти нинішніх домовленостей.
Путін зазначив, що в жовтні переконав президента Азербайджану Ільхама Алієва зупинити бойові дії з умовою повернення біженців у Шушу, однак Вірменія виступила проти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, між Азербайджаном, Вірменією і Росією була підписана спільна заява про припинення бойових дій у Карабасі.
Згідно з документом, у регіон вводяться російські та турецькі миротворці.
Москва вже перекинула своїх військових у Карабах, але, крім них, також у регіоні помітили ракетні системи залпового вогню "Град" і танки.