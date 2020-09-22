Путін заявив Макрону, що Навальний сам міг прийняти "Новачок" – Le Monde
Президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам прийняти отруту з групи "Новачок".
Про це повідомила Le Monde. Видання посилалося на власні джерела інформації про бесіду двох лідерів.
Телефонна розмова Путіна і Макрона відбулася 14 вересня за ініціативи французької сторони.
Макрон повідомив Путіну, що французькі фахівці підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Він також зазначив, що таку отруту не можуть використовувати приватні організації, тому необхідні офіційні пояснення.
Путін же назвав Навального "простим порушником спокою в інтернеті" і заявив, що він раніше вже нібито інсценував своє нездужання. Також, за словами президента РФ, Фонд боротьби з корупцією, заснований опозиціонером, нібито шантажував депутатів і чиновників.
Путін також сказав, що "Новачок" має простіший склад, ніж стверджувалося раніше. Він запропонував перевірити версію, про те, що інцидент із Навальним пов'язаний із Латвією, де нібито живе один із розробників "Новачка".
Макрон, за даними видання, негайно відкинув "латвійський слід" і можливість того, що Навальний отруївся сам.
На засіданні Генасамблеї ООН 22 вересня Макрон першим торкнувся теми отруєння Навального і закликав Росію пролити світло на те, що з ним трапилося.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало погано просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доправили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.
Нагадаємо, за інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання і лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.