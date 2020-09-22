Путін заявив Макрону, що Навальний сам міг прийняти "Новачок" – Le Monde

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам прийняти отруту з групи "Новачок".

Про це повідомила Le Monde. Видання посилалося на власні джерела інформації про бесіду двох лідерів.

Телефонна розмова Путіна і Макрона відбулася 14 вересня за ініціативи французької сторони.

Макрон повідомив Путіну, що французькі фахівці підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Він також зазначив, що таку отруту не можуть використовувати приватні організації, тому необхідні офіційні пояснення.

Путін же назвав Навального "простим порушником спокою в інтернеті" і заявив, що він раніше вже нібито інсценував своє нездужання. Також, за словами президента РФ, Фонд боротьби з корупцією, заснований опозиціонером, нібито шантажував депутатів і чиновників.

Путін також сказав, що "Новачок" має простіший склад, ніж стверджувалося раніше. Він запропонував перевірити версію, про те, що інцидент із Навальним пов'язаний із Латвією, де нібито живе один із розробників "Новачка".

Макрон, за даними видання, негайно відкинув "латвійський слід" і можливість того, що Навальний отруївся сам.

На засіданні Генасамблеї ООН 22 вересня Макрон першим торкнувся теми отруєння Навального і закликав Росію пролити світло на те, що з ним трапилося.

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