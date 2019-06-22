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Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

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Підрозділи, озброєння і військова техніка Західного військового округу (ЗВО) Збройних сил РФ зайшли на територію Білорусі.

За офіційними повідомленнями оборонних відомств, російські військові нібито повинні брати участь у параді 3 липня в Мінську. Однак перекидання зафіксували ще ввечері 20 червня в Орші. Фотофіксацію бронетранспортерів БТР-82А держави-агресора активісти зробили неподалік від Оршанського залізничного вокзалу, пише "Inform Napalm".

Примітно, що міністерство оборони Білорусі заявило, що російські військові для участі в параді прибули саме 21 червня, що, очевидно, суперечить представленим фактам.

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Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

"Inform Napalm"

Згідно з повідомленням прес-служби Західного військового округу ЗС РФ і з наявною інформацією про організаційно-штатну структуру і склад Збройних сил РФ, для участі в параді в Білорусь перекидаються військовослужбовці зі складу 4-ї Кантемирівської дивізії (в/ч 19612, управління – м. Наро-Фомінськ Московської обл.) і 27-ї Севастопольської окремої мотострілецької бригади (в/ч 61899, пункт постійної дислокації – селище Мосрентген, Москва). Обидва з’єднання входять до складу новоствореної 1-ї танкової армії ЗС РФ. Очевидно, бронетранспортери 27-ї ОМСБр і потрапили в об’єктиви засобів фотофіксації.

Для участі в параді у складі піших і механізованих розрахунків повинні перекинути не менше 300 військовослужбовців ЗС РФ.

Крім цього, 3 липня 2019 року в небі над Мінськом буде використана і авіація Повітряно-космічних військ РФ.

Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

"Inform Napalm"

Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

"Inform Napalm"

Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

"Inform Napalm"

Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

"Inform Napalm"

Путін завів колони військових і танки у Білорусь: що відбувається

"Inform Napalm"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінську 21 червня активісти влаштували протест проти об'єднання з Росією в "Союзну державу".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Білорусь
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"Государство -ахрессор" под командованием Путина собирается идти на Берлин?
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