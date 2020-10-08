Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бої та обмінятися загиблими

Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.

Така заява російського лідера була оприлюднена на сайті Кремля 8 жовтня за підсумками переговорів з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном.

Також Путін запросив в Москву на 9 жовтня міністрів закордонних справ країн, щоб провести консультації з питання обміну загиблими.

"Після серії телефонних переговорів з президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром Республіки Вірменія Ніколом Пашіняном президент Росії звертається з закликом припинити бойові дії, що ведуться в зоні нагірно-карабаського конфлікту, з гуманітарних міркувань з метою обміну тілами загиблих і полоненими. Для проведення консультацій з цих питань за посередництва міністра закордонних справ Росії в Москви 9 жовтня запрошуються міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії", – йдеться в заяві Кремля.

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У чому суть конфлікту в Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією почався через Нагірний Карабах в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Нагірний Карабах і сім прилеглих до нього районів – 20% території Азербайджану – знаходяться під окупацією збройних сил Вірменії. У травні 1994 року сторони досягли режиму припинення вогню. Територіальний конфлікт не врегульовано досі.

Карта конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 жовтня в Нагірному Карабасі отримали поранення троє російських журналістів-пропагандистів Левон Арзанов, Грант Бадалян та Юрій Котенок. Останній перебуває у важкому стані.