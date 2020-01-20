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20 січня • оновлено в 03:35
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Меркель занервувала: Путін відзначився нахабною витівкою на конференції в Берліні

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Президент Росії Володимир Путін відзначився непунктуальністю на конференції в Берліні (Німеччина) 19 січня із врегулювання конфлікту в Лівії.

Інцидент стався після саміту під час фотографування світових лідерів, які хотіли зробити загальне фото. Відповідним відео поділився Telegram-канал "Пул N3" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На кадрах зображено, як політики вже вишикувалися для знімка, залишивши місце главі РФ, і чекають на Путіна. Деякі перемовляються й озираються.

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Путін на конференції в Берліні

Путін на конференції в Берліні

Telegram-канал "Пул N3"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вказала на незайняте місце Путіна і сказала кілька слів президенту Франції Еммануелю Макрону. Пізніше вона запросила Путіна жестом, побачивши його здалеку.

Додамо, глава РФ часто дозволяє собі спізнюватися на міжнародних зустрічах.

У конференції в Німеччині також взяли участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, держсекретар США Майкл Помпео та інші.

Більш детально про результати переговорів читайте за посиланням.

Путін запізнився на конференції щодо ситуації в Лівії

Путін запізнився на конференції щодо ситуації в Лівії

Telegram-канал "Пул N3"

Путін запізнився на конференції щодо ситуації в Лівії

Путін запізнився на конференції щодо ситуації в Лівії

Telegram-канал "Пул N3"

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін похвалився міццю новітньої ракетної зброї, яку нібито має його країна. При цьому він заявив, що не ставить за мету погрожувати комусь, а нібито всього лише піклується про зміцнення "обороноздатності".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Особи
Еммануель Макрон Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Німеччина Берлін
Теги
курйоз Новини Росії видео фотографии політика
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