Меркель занервувала: Путін відзначився нахабною витівкою на конференції в Берліні

Президент Росії Володимир Путін відзначився непунктуальністю на конференції в Берліні (Німеччина) 19 січня із врегулювання конфлікту в Лівії.

Інцидент стався після саміту під час фотографування світових лідерів, які хотіли зробити загальне фото. Відповідним відео поділився Telegram-канал "Пул N3" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На кадрах зображено, як політики вже вишикувалися для знімка, залишивши місце главі РФ, і чекають на Путіна. Деякі перемовляються й озираються.

Путін на конференції в Берліні Telegram-канал "Пул N3"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вказала на незайняте місце Путіна і сказала кілька слів президенту Франції Еммануелю Макрону. Пізніше вона запросила Путіна жестом, побачивши його здалеку.

Додамо, глава РФ часто дозволяє собі спізнюватися на міжнародних зустрічах.

У конференції в Німеччині також взяли участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, держсекретар США Майкл Помпео та інші.

Більш детально про результати переговорів читайте за посиланням.

Путін запізнився на конференції щодо ситуації в Лівії Telegram-канал "Пул N3"

Путін запізнився на конференції щодо ситуації в Лівії Telegram-канал "Пул N3"

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Володимир Путін похвалився міццю новітньої ракетної зброї, яку нібито має його країна. При цьому він заявив, що не ставить за мету погрожувати комусь, а нібито всього лише піклується про зміцнення "обороноздатності".

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