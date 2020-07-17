Путін замовив кібератаки, щоб вкрасти розробки вакцини від COVID-19, – Міноборони Британії

Офіційні особи Великобританії заявили про причетність керівництва Росії до кібератак на мережі фармацевтичних компаній і університетів заради секретних даних про вакцину від COVID-19.

Про це повідомила Daily Mail. У британському уряді назвали атаки "підлістю".

Міністр безпеки Великобританії Джеймс Брокеншір заявив 17 липня про впевненость на 95 відсотків в тому, що Кремль дав зелене світло російським кібератакам, спрямованим на крадіжку досліджень вакцин проти коронавіруса.

За його словами, доказів успішності кібератак немає, але вони тривають.

Очільниця британського Об'єднаного комітету з розвідки Невілл Джонс висловила впевненість в тому, що російські хакери атакують фармацевтичні компанії та університети заради секретних даних про вакцину з відома президента РФ Володимира Путіна.

Національний центр кібербезпеки (NCSC) заявив, що група хакерів "майже напевно" працює в складі російських розвідувальних служб і Кремль обізнаний про всі аспекти її діяльності.

Британські вчені, які розробляють вакцину проти коронавіруса, вже заявили про її високу ефективність і ймовірну готовность до масового використання до вересня.

Керівники служби безпеки вважають, що хакери, підтримувані Росією, ведуть свою діяльність заради першості Москви в розробці вакцини проти коронавіруса.

Пол Чічестер, директор з операцій в Національному центрі кібербезпеки, закликав організації, що займаються дослідженнями COVID-19, посилити свій захист.

"Ми засуджуємо ці мерзенні напади на тих, хто робить життєво важливу роботу з боротьби з пандемією коронавіруса", – заявив Чічестер.

В уряді Великобританії також засудили спроби Росії вкрасти дослідження в області вакцин.

"Атаки, які вчиняються проти вчених і тих, хто виконує життєво важливу роботу по боротьбі з коронавірусом, є підлістю. У співпраці з нашими союзниками ми притягнемо до відповідальності тих, хто прагне заподіяти нам шкоду в кіберпросторі", – заявив офіційний представник прем'єр-міністра.

Джерела в сфері безпеки відмовилися повідомити, чи розгорнула Великобританія свої наступальні кібер-можливості проти російських хакерів, але заявили, що у спецслужб є "різні способи" реагування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США, Великобританія і Канада звинуватили Росію в спробі вкрасти дослідження вакцини від коронавіруса (COVID-19) шляхом санкціонування кібератак на медичні організації та університети.