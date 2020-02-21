Президент Росії Володимир Путін заявив, що його країну й Україну нібито насильно намагається розділити Захід, щоб не допустити появи глобального конкурента.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що Україна повинна об'єднатися з країною-агресоркою для посилення свого потенціалу. Така імперська риторика прозвучала в інтерв'ю Путіна пропагандистському виданню ТАСС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ну який же тут інтерес? Світовий банк вимагає припинити перехресне субсидіювання. Ну що ж тут хорошого? Або змушують їх вивозити кругляк із Карпат. Скоро Карпати всі лисі будуть! Навіщо це робити, коли ми, об'єднуючи зусилля, багаторазово підвищуємо свої конкурентні переваги? Навіщо ж цього було позбавлятися? Навіщо це все потрібно було викидати, заради чого?" – вибухнув обуреннями російський президент.

Володимир Путін Скріншот відео

"Тому що ті, хто очолював Україну або добрався до влади в Україні, вони переслідували особисті інтереси. А в чому вони полягають? Навіть не більше заробити грошей за рахунок пограбування українського народу, а зберегти, що награбоване, досі. Ось у чому головне завдання. Бабки-то де, вибачте за моветон? Грошики де? В закордонних банках! Що потрібно робити для цього? Показати, що вони служать тим, у кого ці гроші лежать. Ось звідси і єдине те, чим вони зараз торгують, – це русофобія", – додав Путін.

Крім того, він звинуватив певні сили в служінні єдиній меті – розділити Україну і Росію, й назвав це головним завданням ворогів країни-агресорки.

"Тому що будь-яке об'єднання Росії й України, їх можливостей і конкурентних переваг – це створення конкурентів, глобального конкурента. В Європі та у світі. Ніхто цього не хоче. Тому будуть робити все, щоб нас розтягувати", – висловився російський лідер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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