Путін задумав нове захоплення: в Росії назвали терміни

Після Чемпіонату світу по футболу 2018, який пройде в Росії в червні, президент Росії Володимир Путін прокрутить "доленосне захоплення чогось невеликого, але духопід'ємного".

Як написав російський письменник і публіцист Дмитро Биков в статті для "Современника" , очікується загострення зовнішньополітичного порядку.

"Вони нарешті зрозуміли, що він любить і чого не любить найбільше. Найбільше йому подобається з поблажливою посмішкою приймати тут світових лідерів і показувати, як у нас все добре... У його системі цінностей народна любов давно нічого не важить, він знає, яке це мінлива справа і як легко вона купується. Йому потрібен міжнародний престиж, він все робить з оглядкою на них, йому хочеться, щоб про нас говорили приблизно так само, як про радянський хокей в сімдесяті. Ми - "велика червона машина", нас бояться , не люблять, але захоплюються", - зазначив він.

За словами публіциста, найбільше Путін не любить, коли йому псують свята, маючи на увазі Чемпіонат світу з футболу і Пітерський економічний форум.

"А його порушують: і Сенцов зі своїм голодуванням, і доповідь міжнародної комісії з "Боїнгу", і загострення ситуації в Донбасі (і він напевно переконаний, що українська сторона пристосовує це до чемпіонату - як в 2014 році щиро вірив, що Майдан затіяли для осквернення його особистої Олімпіади)", - сказано в матеріалі.

Биков вважає, що реакція Путіна на всі ці події буде жорсткою.

"Всіх, хто буде варнякати в надії привернути увагу іноземних гостей, будуть в'язати втричі жорсткіше і карати, як за терор, і, якщо на тлі чемпіонату дійсно з'являться загострення - "мстя буде страшна". Нема заняття небезпечніше, ніж псувати його радості. У нього ж їх так небагато - вантажівку поводити так з Меган Келлі поговорити", - зазначив публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін відфутболив збірну Росії перед ЧС-2018.