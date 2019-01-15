МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Путін задумав "легалізувати" Крим через Курили: як це може статися

4.2тЧитати матеріал російською

У Кремлі розглядають можливість ще одного "референдуму" — цього разу на Курильських островах. Так, частина спірної території повинна перейти до Японії.

Про це написав експерт розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев у Twitter, посилаючись на своє джерело в Москві. Він вважає, що метою є легітимізація анексії Криму і перезавантаження відносин із Заходом.

Водночас наголошується, що все відбуватиметься під суворим контролем, а більша частина території островів залишиться у Росії.

Грозев зазначає, що це має підкреслити настрій Москви на нібито самовизначення територій. Тут Кремль спробує продавити версію про те, що "так усе відбувалося і в Криму".

Новини
Курили допоможуть Путіну увійти в історію — російський політик

Путін задумав "легалізувати" Крим через Курили: як це може статися

"Для усіх, хто коментує "це не має сенсу, оскільки немає нічого спільного між Курилами і Кримським "референдумом" — ви явно не знаєте, як працює Кремлівська логіка. 1. "Ми стоїмо за самовизначення". 2. "Ми дозволили Курилам відокремитися, отже, ми провели справедливий референдум щодо Криму", — пише експерт.

Грозев пояснює, що вимога до правдоподібності давно не актуальна у зовнішній політиці Росії.

"Офіційна можливість — це все, що необхідне для того, щоб претендувати на посаду", — написав він.

Нагадаємо, що Москва і Токіо 14 січня провели переговори із врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів. За підсумками зустрічі Лавров заявив, що у Росії і Японії зберігаються значні розбіжності з питання мирного договору.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
14
17
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Референдум на Курилах это бред. Очередная антироссийская ложь. Курилы это российская земля и никому передаваться не будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина не имеет шансов на существование, придурки НИКОГДА не смогут построить что-либо, а умеют только разрушать. Придуркам следует, наконец, понять, что каждое слово, если это не ложь, имеет определенный смысл. Придуркам следует изучить понятие "аннексии" и уразуметь, что Крым не был "аннексирован", ситуация в Крыму не соответствует признакам аннексии. Если придурки постоянно повторяют глупость, то они становятся дебилами. Украина населена дебилами?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Если в Украине говорят что хотят отдать Курилы, то это совсем не значит, что Россия хочет отдать Курилы. Это стратегическое место, подводники знают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги