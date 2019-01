Путін задумав "легалізувати" Крим через Курили: як це може статися

У Кремлі розглядають можливість ще одного "референдуму" — цього разу на Курильських островах. Так, частина спірної території повинна перейти до Японії.

Про це написав експерт розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев у Twitter, посилаючись на своє джерело в Москві. Він вважає, що метою є легітимізація анексії Криму і перезавантаження відносин із Заходом.

Водночас наголошується, що все відбуватиметься під суворим контролем, а більша частина території островів залишиться у Росії.

Грозев зазначає, що це має підкреслити настрій Москви на нібито самовизначення територій. Тут Кремль спробує продавити версію про те, що "так усе відбувалося і в Криму".

"Для усіх, хто коментує "це не має сенсу, оскільки немає нічого спільного між Курилами і Кримським "референдумом" — ви явно не знаєте, як працює Кремлівська логіка. 1. "Ми стоїмо за самовизначення". 2. "Ми дозволили Курилам відокремитися, отже, ми провели справедливий референдум щодо Криму", — пише експерт.

Грозев пояснює, що вимога до правдоподібності давно не актуальна у зовнішній політиці Росії.

"Офіційна можливість — це все, що необхідне для того, щоб претендувати на посаду", — написав він.

Moscow source: "A referendum in Kuril Islands is being considered resulting in partial handover of islands to Japan. Goal is the legitimize Crimean referendum and reset relations with the West. The referendum will be tightly managed ,; majority of territory will remain in Russia " - Christo Grozev (@christogrozev) 14 січня 2019 р

To everyone who commented "This does not make sense as there is nothing in common between Kuril and Crimean referenda"

You clearly have no idea how Kremlogic works

"1. We stand for self-determination"

2. We allowed Kurillers to secede, ergo we permitted fair referendum on Crimea " - Christo Grozev (@christogrozev) 14 січня 2019 р

Requirment for plausibility is long defunct in Russian foreign policy. Formal possibility is all that's needed for a position to be claimed. That suffices for western RU bullhorns, from @ThierryMARIANI to @realDonaldTrump - Christo Grozev (@christogrozev) 14 січня 2019 р

Нагадаємо, що Москва і Токіо 14 січня провели переговори із врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів. За підсумками зустрічі Лавров заявив, що у Росії і Японії зберігаються значні розбіжності з питання мирного договору.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!