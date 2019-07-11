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"Путін, я твою маму...": ще один ведучий принизив президента Росії

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У мережі спливло відео, на якому ще один грузинський ведучий обматюкав президента Росії Володимира Путіна.

Кадри на своїй сторінці в Twitter оприлюднив журналіст Денис Казанський. Інцидент трапився ще в 2013 році, проте про відео згадали після того, як грузинський журналіст Георгій Габунія вилаявся матом на Путіна в прямому ефірі.

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"До речі, матюкати Путіна і його маму на грузинському ТБ, виявляється, стара традиція. Ось наприклад відео 2013 року. Тоді начебто ніхто так не переживав, як в цей раз", – прокоментував відео Казанський.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Путін, я твою маму...": ще один ведучий принизив президента Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Грузії телеведучий Георгій Габуния в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

"Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочка, с * ка ти бродячий ... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створення, таким виродку, як ти",вибухнув він.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста, а потім відновила його.

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Особи
Володимир Путін Денис Казанський
Місце
Грузія
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