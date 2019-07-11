"Путін, я твою маму...": ще один ведучий принизив президента Росії

У мережі спливло відео, на якому ще один грузинський ведучий обматюкав президента Росії Володимира Путіна.

Кадри на своїй сторінці в Twitter оприлюднив журналіст Денис Казанський. Інцидент трапився ще в 2013 році, проте про відео згадали після того, як грузинський журналіст Георгій Габунія вилаявся матом на Путіна в прямому ефірі.

"До речі, матюкати Путіна і його маму на грузинському ТБ, виявляється, стара традиція. Ось наприклад відео 2013 року. Тоді начебто ніхто так не переживав, як в цей раз", – прокоментував відео Казанський.

До речі, матюкати Путіна і його маму на грузинському ТБ, виявляється, стара традиція. Ось наприклад відео 2013 року. Тоді начебто ніхто так не переживав, як в цей раз https://t.co/xwtv7xIP7H - Денис Казанський (@den_kazansky) 10 липня 2019 р

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний в Грузії телеведучий Георгій Габуния в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

"Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочка, с * ка ти бродячий ... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створення, таким виродку, як ти", – вибухнув він.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста, а потім відновила його.

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