Юрист озвучив мету Путіна в Нагірному Карабасі і сказав, кого він хоче "прибрати"

План введення миротворців у Нагірний Карабах був написаний в Росії заздалегідь з метою встановити повний контроль над регіоном.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив юрист-міжнародник Арам Асрян. "Війна не закінчиться найближчим часом. Миротворці будуть використовуватися для контролю Росією всього регіону", – заявив він.

"По-перше, Нагірний Карабах тепер контролює не Азербайджан, а Росія. По-друге, я переконаний, що цей план був написаний в Росії задовго до цього дня. Я переконаний, що це план керівництва Росії в партнерстві з президентом Туреччини Ердоганом", – заявив експерт.

Він назвав рішення про введення миротворців доленосним для вірменського народу. "Ми знаємо плани Туреччини – з'єднати Азербайджан з Туреччиною, відновити великий Туран, Османську імперію тощо. Ердоган – це той лідер, який до цього прагне. Відповідно, набагато простіше це реалізувати, якщо в Карабасі немає вірмен".

За його оцінками, президент Азербайджану Ільхам Алієв в цій ситуації "дуже маленький гравець, який не має політичної суб'єктності".

Своєю чергою, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян не влаштовує Кремль, і той хотів би від нього позбутися. "Пашинян намагався перемогти корупцію, що не подобається Росії, оскільки вона вже кілька років через своїх агентів доїть ресурси Вірменії. Тому це хороша можливість позбутися від неслухняного Пашиняна і посадити слухняну людину", – заявив Асрян.

Говорячи про настрої в Вірменії, він повідомив, що суспільство розділене. "Є частина, яка звикла, але переважна більшість вірмен не згодні. Багато хто вважає це зрадою з боку прем'єр-міністра Вірменії".

За прогнозами експерта, війна в Нагірному Карабасі не може закінчитися скоро хоча б тому, що, згідно з угодою, миротворчі сили розміщуються на 5 років з можливістю продовження цього терміну.

Як писав OBOZREVATEL, 10 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що в Нагірний Карабах вводяться миротворці РФ. 11 листопада миротворці РФ увійшли до Вірменії, далі колона вирушила в Карабах.