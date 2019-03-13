Путін взяв курс? Назване наступне місто України під загрозою окупації

Якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, Одеса стане наступним містом, яке буде окуповане росіянами.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. За його словами, НАТО має збільшити свої можливості в Чорноморському регіоні, повідомляє "Європравда".

"Це область, де Росія здійснює найбільшу і найсильнішу агресію. Якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, цілком можливо, що Одеса буде наступним містом, яке буде окуповане, і, можливо, також Румунія", — сказав він.

Одеса "Таймер"

Також Ходжес попередив, що у найближчі десять років може початися війна з Китаєм.

"Я сподіваюся, що я помиляюся, але існує така траєкторія, і коли я прислухаюся до того, що робить Китай, коли прислухаюся до того, що кажуть китайські комуністичні лідери, то знаю, що тут цілком може бути конфлікт", — заявив генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналітик Шведського інституту оборонних досліджень Йонас К'єллен висловив думку про те, що Росія не зможе у найближче десятиліття підтвердити свій статус військової наддержави, який їй дістався у спадок від СРСР.

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