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Путін взяв курс? Назване наступне місто України під загрозою окупації

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Якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, Одеса стане наступним містом, яке буде окуповане росіянами.

Таку думку висловив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес. За його словами, НАТО має збільшити свої можливості в Чорноморському регіоні, повідомляє "Європравда".

"Це область, де Росія здійснює найбільшу і найсильнішу агресію. Якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму, цілком можливо, що Одеса буде наступним містом, яке буде окуповане, і, можливо, також Румунія", — сказав він.

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Також Ходжес попередив, що у найближчі десять років може початися війна з Китаєм.

"Я сподіваюся, що я помиляюся, але існує така траєкторія, і коли я прислухаюся до того, що робить Китай, коли прислухаюся до того, що кажуть китайські комуністичні лідери, то знаю, що тут цілком може бути конфлікт", — заявив генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналітик Шведського інституту оборонних досліджень Йонас К'єллен висловив думку про те, що Росія не зможе у найближче десятиліття підтвердити свій статус військової наддержави, який їй дістався у спадок від СРСР.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Одесса понятно, рано или поздно к России отойдёт. А Румыния здесь с какого бока? То есть, Молдову например не будет захватывать, Приднестровье не присоединит, но вот Румынию, именно захватит.Слабоумный какой-то этот ходжес...Хотя он же это для бандеровцев говорит, а эти, с кастрюлями на головах, любую чушь схавают.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Подтачиваемая внутренними противоречиями олигархическая Империя Пиндосов, понимает, что для своего политического выживания ей необходимо вновь разжечь Третий пожар Мировой войны. Первый шаг был сделан 11.09 2001г. путём эффектного терракта. Второй шаг - агрессия в Афганистане и Ираке в 2003 г. Третий шаг - парад так называемых "цветных революций" в разных странах с целью их политического и экономического порабощения. Но так, как данная стратегия начала давать сбои, то единственным путём для мирового олигархата остаётся масштабная и классическая по форме война, которая при наличии ядерного оружия у ряда стран станет ПОСЛЕДНЕЙ в человеческой истории, поскольку даже "победители" в ней обречены на неминуемую смерть. Ужасное БЕЗУМИЕ, которое охватило пиндосовский олигархат и вашингтонский госдеп ведёт всё человечество к кошмарной гибели и страшной трагедии.
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Козачок Юрий
Козачок Юрий
Файбер Моня, жидяра безумна сейчас только одна страна это параша
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