"Путін – вже не партнер": чим відома нова глава Єврокомісії

Європарламент у вівторок, 16 липня, підтримав кандидатуру міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду нового глави Єврокомісії (ЄК).

Вона стала першою жінкою, яка очолила вищий орган виконавчої влади Євросоюзу.

За що відповідатиме новий єврокомісар і на що розраховувати Україні – з'ясовував OBOZREVATEL.

Перша жінка на посаді глави Єврокомісії

16 липня Європарламент проголосував за нового главу Європейської комісії, який обійматиме цю посаду наступні п'ять років. Міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн підтримали 383 депутати за мінімально необхідних 374 голоси.

Урсула фон дер Ляєн

Таким чином фон дер Ляєн 1 листопада поточного року змінить на посаді Жан-Клода Юнкера, який стояв на чолі головного виконавчого органу влади ЄС із 1 листопада 2014 року.

Жан-Клода Юнкер

Нова глава ЄК народилася 8 жовтня 1958 року у передмісті Брюсселя. У 1991 році закінчила аспірантуру у Ганноверському університеті, отримавши докторський ступінь із медицини.

Свою політичну кар'єру фон дер Ляєн почала 1990 року з моменту вступу до Християнсько-Демократичного Союзу Німеччини (ХДС). У 2000 році Союз очолила майбутній канцлер Німеччини Ангела Меркель, для якої Урсула стала найближчою соратницею і була надійною підтримкою в Кабінеті міністрів і на з'їздах партії ХДС.

У німецькій пресі навіть вважали її імовірною наступницею Меркель на посаді канцлера Німеччини.

Урсула фон дер Ляєн і Ангела Меркель

З 2005 по 2009 рр. обіймала посаду міністра у справах сім'ї, пенсіонерів, жінок та молоді. Її головними досягненнями на цій посаді є введення грошової допомоги батькам та підтримку з боку федерального уряду догляду за дітьми.

У 2009 році фон дер Ляєн стала міністром праці і громадських прав, де особливу увагу звертала на проблеми безробіття у Німеччині.

У 2013 році стала першою жінкою, яка очолила Міністерство оборони. На своїй посаді підтримувала ідею створення колективних збройних сил Євросоюзу, а також відправку військ на місії у країни, що воюють, такі як Сирія або Афганістан, та посилення обороноздатності НАТО.

Ставлення до Росії

Урсула фон дер Ляєн стала главою Міноборони Німеччини в розпал революційних подій в Україні у 2013 році. Після анексії Криму та розв'язанні війни на Донбасі з боку Російської Федерації міністр оборони запропонувала переглянути положення Росії в Білій книзі Бундестагу, яка є зведенням принципів та інтересів Німеччини у сфері безпеки і зовнішньої політики.

Фон дер Ляєн закликала більше не вважати РФ військовим партнером, а замість цього запропонувала зафіксувати в документі тезу про "військове насильство як форму просування інтересів" Росії.

"Дії Росії в Україні докорінно змінили архітектуру безпеки в Європі", – сказала вона у 2015 році на відкритті дискусії про нову стратегію безпеки, яка буде викладена в Білій книзі, запланованій до публікації в наступному році.

Нова глава Єврокомісії також підтримувала санкції ЄС проти Росії, введені у відповідь на анексію Криму і розпалювання війни на сході України. За її словами, санкції не повинні бути скасовані, поки не будуть усунуті причини їхнього введення. Після захоплення українських кораблів поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року Фон дер Ляєн закликала Кремль негайно відпустити військовополонених українських моряків.

За весь свій час на посаді чиновниця неодноразово критикувала агресивну політику Кремля, ось деякі з її цитат з інтерв'ю німецькому виданню Bild після переобрання Володимира Путіна президентом РФ у березні 2018 року.

"Те, що робить Путін, - це постійна провокація. Він підбурює до конфліктів і дестабілізує, підспудно провокуючи кризи".

"Я вважаю, що дуже важливо не переходити на той рівень, який нам намагається нав'язати Володимир Путін. Ми не повинні реагувати за допомогою тих засобів, які використовує він. Ми повинні застосовувати наші власні засоби і при цьому думати, чим можна завдати йому болю, що могло б переконати його стати конструктивнішим".

З приводу отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у британському Солсбері фон дер Ляєн сказала: "Всі результати обстежень, які нам надали британці, вказують на Росію".

З часів Другої світової війни це перший замах на вбивство за допомогою нервовопаралітичної отрути на території Європи, зазначила фон дер Ляєн. За її словами, британці абсолютно правильно відреагували і передали цю справу в нейтральні руки, в ООН.

"Коли стане зрозуміло, куди ведуть сліди, суспільство має вирішити, як на це реагувати. Одна з можливостей – нові санкції".

Фон дер Ляєн абсолютно впевнена: "Путін – вже давно ніякий не партнер".

Німецький політик переконана, що Росія проводить агресивну зовнішню політику у Європі, є загрозою не тільки для України, але і для країн Балтії.

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Що зміниться у ставленні України і Росії

Якщо коротко, то нічого. Призначення фон дер Ляєн на посаду Єврокомісара безумовно краще для України, ніж якби цю посаду обійняв проросійський кандидат, але річ у тім, що Європейська комісія не займається питаннями зовнішньої політики.

Завдання Єврокомісії – контролювати виконання рішень Ради Європейського Союзу і Європейського парламенту, реалізувати політику ЄС, зокрема у сфері бюджету, стежити за дотриманням державами ЄС затверджених Європарламентом єдиних стандартів і укладених договорів, виробляти пропозиції щодо формування єдиної економічної, зовнішньої та внутрішньої політики ЄС.

Як пояснила у коментарі OBOZREVATEL експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська, у глави ЄК також є певний кодекс поведінки: "Це технічний функціонер, який має діяти в інтересах всього ЄС. Єврокомісар не може переносити національні інтереси своєї країни на нову посаду".

Тим самим Осмоловська пояснює, що хоч би якою була позиція фон дер Ляєн на посаді міністра оборони Німеччини щодо Росії, тепер у неї будуть абсолютно інші функції.

"Хоча, беручи до уваги те, що і пан Юнкер робив певні персональні заяви про відносини з РФ, то я не виключаю, що і нова глава ЄК може припускатися певних політичних коментарів і заяв. Але слід враховувати обмежені функції Європейського комісара – він зовнішньополітичні питання не вирішує", – заявила експерт-міжнародник.

Втім, Європейська комісія може рекомендувати Раді Європи введення санкцій проти Росії, але в цьому випадку важлива внутрішньоєвропейська єдність, вважає міжнародник Андрій Каракуц.

"З точки зору збереження санкційного тиску, то таке призначення для нас дуже важливе. Але треба дивитися на те, якою буде зовнішня політика ЄС, чи буде вона змінюватися під тиском окремих країн-членів Євросоюзу, які останнім часом вже говорять про можливість зняття санкцій з РФ. Дуже велике значення матиме саме внутрішньоєвропейська єдність, наскільки вони самі будуть здатні продовжувати ту політику, яка зараз уже існує", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

І в цьому випадку у міжнародника досить песимістичні прогнози

"Проблеми з обранням керівників європейських органів вказують на те, що Європа стає більш фрагментарною, і перш за все там займатимуться внутрішніми справами. Можна очікувати, що проблемі українсько-російської війни стануть приділяти менше уваги", – вважає Каракуц.

Призначення Урсули фон дер Ляєн може безпосередньо відбитися і на фінансовій допомозі Європейського Союзу Україні, зазначає Осмоловська.

"До компетенції ЄК входять питання відносин із Україною. А саме питання проведення реформ в Україні, належного використання коштів макрофінансової допомоги, боротьби з корупцією. Тобто тут більше складнощів може виникнути в української сторони. Якщо ми не будемо виконувати своїх зобов'язань, то людина, яка походить з німецького середовища, де пріоритет – це верховенство права і закону, вона відповідним чином реагуватиме на дії української влади і тут може виникнути напруга у відносинах", – вважає експерт-міжнародник.

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