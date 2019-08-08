Путін введе війська до Киргизстану? Названо умову

Події у Киргизстані, де спецназ намагався затримати колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва – вказівка на те, що в країні зіткнулися інтереси низки головних регіональних держав.

Росія може піти на військове втручання у конфлікт за однієї умови. Таку думку OBOZREVATEL висловив російський адвокат Марк Фейгін.

"Те, що відбувається в Киргизстані, в геополітичному сенсі – це зіткнення інтересів низки головних регіональних держав, перш за все Китаю і Росії. Крім того, в Киргизстані розміщується американська військово-повітряна база, яка забезпечувала транзит вантажів до Афганістану. У Росії там теж є бази. Можна собі уявити, які інтереси там зав'язані", – пояснив він.

Володимир Путін, Алмазбек Атамбаєв у листопаді 2017 року Офіційний сайт президента РФ

Адвокат також нагадав про те, що спроби усунення президентів Киргизстану вже були, причому дві попередні увінчалися успіхом. "Перший президент Акаєв живе в Росії. Бакієв, мабуть, продовжує жити в Білорусі, але в будь-якому разі в зоні контролю Москви".

Фейгін також припустив, що нещодавній візит Атамбаєва до президента РФ Путіна міг бути пов'язаний із бажанням отримати певні гарантії на випадок його арешту і усунення від влади.

"Питання в тому, чи заарештують Атамбаєва, чи не заарештують. Але ця проблема залишиться, бо Киргизстан трусить і лихоманить", – переконаний адвокат.

За його оцінками, Росія може піти на військове втручання у справи Киргизстану за однієї умови: "Якщо Путін побачить, що Киргизстан остаточно виходить із зони його контролю під Пекін або Вашингтон, то, звісно, втручання буде. Ця небезпека може змусити його вдатися до різких дій".

Як писав OBOZREVATEL, у киргизькому селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників. Під час штурму загинув 22-річний спецназівець. Збройні сили Киргизстану переведено на посилений режим несення служби.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.