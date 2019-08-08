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Путін введе війська до Киргизстану? Названо умову

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Події у Киргизстані, де спецназ намагався затримати колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва – вказівка на те, що в країні зіткнулися інтереси низки головних регіональних держав.

Росія може піти на військове втручання у конфлікт за однієї умови. Таку думку OBOZREVATEL висловив російський адвокат Марк Фейгін.

"Те, що відбувається в Киргизстані, в геополітичному сенсі – це зіткнення інтересів низки головних регіональних держав, перш за все Китаю і Росії. Крім того, в Киргизстані розміщується американська військово-повітряна база, яка забезпечувала транзит вантажів до Афганістану. У Росії там теж є бази. Можна собі уявити, які інтереси там зав'язані", – пояснив він.

Володимир Путін, Алмазбек Атамбаєв у листопаді 2017 року

Володимир Путін, Алмазбек Атамбаєв у листопаді 2017 року

Офіційний сайт президента РФ

Адвокат також нагадав про те, що спроби усунення президентів Киргизстану вже були, причому дві попередні увінчалися успіхом. "Перший президент Акаєв живе в Росії. Бакієв, мабуть, продовжує жити в Білорусі, але в будь-якому разі в зоні контролю Москви".

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Фейгін також припустив, що нещодавній візит Атамбаєва до президента РФ Путіна міг бути пов'язаний із бажанням отримати певні гарантії на випадок його арешту і усунення від влади.

"Питання в тому, чи заарештують Атамбаєва, чи не заарештують. Але ця проблема залишиться, бо Киргизстан трусить і лихоманить", – переконаний адвокат.

За його оцінками, Росія може піти на військове втручання у справи Киргизстану за однієї умови: "Якщо Путін побачить, що Киргизстан остаточно виходить із зони його контролю під Пекін або Вашингтон, то, звісно, втручання буде. Ця небезпека може змусити його вдатися до різких дій".

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Як писав OBOZREVATEL, у киргизькому селі Кой-Таш спецназ штурмував будинок колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва з метою його затримання за низку тяжких злочинів. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників. Під час штурму загинув 22-річний спецназівець. Збройні сили Киргизстану переведено на посилений режим несення служби.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Марк Фейгін Алмазбек Атамбаєв Володимир Путін
Місце
Киргизія
Тег
Новини Росії
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
И киргизы получат КНР - киргизскую народную республику ! Оно вам надо ? Поспрашивайте родственников с ЛДНР у кого есть, как там живётся. И ещё одно, почему все кого изгоняет народ поселяются в России и садятся россиянам на шею ? Что за Мекка для воров и бандитов ?
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
О! Адвокат! А кто это, ребят? Хотелось бы юридическую помощь попросить. А сколько его услуги стоят?
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