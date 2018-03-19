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ПолітикаЕкономіка

Путін встановив абсолютний рекорд на виборах президента Росії з 1991 року

8.5тЧитати новину російською

Чинний глава Росії Володимир Путін продовжує лідирувати на президентських виборах, набираючи, за даними ЦВК, 76,12% голосів за підсумками обробки 75,95% бюлетенів.

На другому місці Павло Грудінін - 12,39%, у Володимира Жириновського - 6,01%, а Ксенія Собчак отримує 1,51%.

Таким чином Путін йде на абсолютний рекорд за кількістю голосів, з огляду на результати попередніх виборів. У 2000 році він отримав 52,90%, у 2004 - 71,31%, у 2012 - 63,60% голосів виборців.

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Теми
Вибори президента РосіїВибори в Росії
Особи
Володимир ПутінГригорій ЯвлінськийКсенія СобчакВолодимир Жириновський
Місце
Росія
Об'єкт
вибори президента Росії
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