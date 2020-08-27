Путін вперше відреагував на протести в Білорусі: готовий відправити силовиків

Президент Росії Володимир Путін заявив, що сформував резерв із правоохоронців, який готовий відправити до Білорусі в разі потреби.

Своїми планами російський лідер поділився в інтерв'ю пропагандистському каналу "Росія 24". Разом з тим, він зазначив, що сподівається на мирне вирішення проблеми протестів у сусідній державі.

"Російські сили не будуть використовуватися доти, доки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть меж, не почнуть розбій".

Крім того, він висловив упевненість в тому, що Росія нібито веде себе стриманіше і нейтральніше, ніж європейці та американці, які нібито хочуть впливати на процеси в Білорусі.

"Але нам безумовно небайдуже, що там відбувається. Це дуже близька, а, можливо, і найближча до нас країна", – сказав глава країни-агресора.

Разом з тим, Путін зазначив, що влада Білорусі не може ігнорувати масове невдоволення громадськості. У той же час він спробував заступитися за Олександра Лукашенка, який займав пост президента своєї країни п'ять термінів поспіль.

"Звичайно, якщо люди вийшли на вулицю, всі повинні з цим рахуватися. Але ж президент Білорусі заявив про готовність провести конституційну реформу, сприяти проведенню нових виборів. Але ж конституційний суд ухвалив рішення, що дії якихось сторонніх органів, які намагаються перехопити владу, абсолютно неприпустимі", – обурився Путін.

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю і спостерігачами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше стало відомо, що в ще у червні в Білорусь зайшли підрозділи, озброєння і військова техніка Західного військового округу Збройних сил РФ.

А представник ГУР Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що в разі значного загострення ситуації на території Білорусі українська розвідка не виключає можливості виникнення загрози для нашої держави з Півночі.

За словами Черняка, серйозного нарощування військової присутності РФ на території Білорусі зараз немає, однак її окремі підрозділи знаходяться в країні.

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