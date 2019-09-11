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11 вересня • оновлено в 22:11
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Путіне, виводь війська: сусід України поставив різкий ультиматум окупантам РФ

41.3т Читати матеріал російською

Молдова закликала Росію вивести свої окупаційні війська з Придністров'я.

Із такою заявою виступив глава МЗС країни Микола Попеску за підсумками зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у середу, 11 вересня, передає DW.

"Російська військова присутність у Придністровському регіоні Республіки Молдова суперечить закріпленому в конституції нашої країни принципу нейтралітету", – сказав він.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Також Попеску висловився про озброєння РФ, яке зберігається на складах у селі Колбасна. "Ці боєприпаси становлять постійну загрозу жителям Республіки Молдова, а також для регіону загалом", – заявив дипломат, закликавши Кремль до діалогу.

Микола Попеску та Сергій Лавров

Микола Попеску та Сергій Лавров

Accent TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили, що Росія нібито хоче вивести свої війська з Донбасу через економічний тиск санкцій Заходу.

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Тема
Конфлікт у Придністров'ї
Місце
Молдова
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Рашиэнс,гоу хоум...нах
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
тема ультиматума не раскрыта
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Махов Макс
Махов Макс
Викентий Зееленфройндт ты жидяра канешна, но читать нужна букфы кирилицы. Бгггггаааа
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ну уж если сам Жо.. тьфу! Попеску сказал, нужно сдаваться.
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Махов Макс
Махов Макс
Светом какая Гусенцова Галина, ползёт задаваться! На кол её. Бгггггаааа
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