Путіне, виводь війська: сусід України поставив різкий ультиматум окупантам РФ

Молдова закликала Росію вивести свої окупаційні війська з Придністров'я.

Із такою заявою виступив глава МЗС країни Микола Попеску за підсумками зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у середу, 11 вересня, передає DW.

"Російська військова присутність у Придністровському регіоні Республіки Молдова суперечить закріпленому в конституції нашої країни принципу нейтралітету", – сказав він.

Ілюстрація

Також Попеску висловився про озброєння РФ, яке зберігається на складах у селі Колбасна. "Ці боєприпаси становлять постійну загрозу жителям Республіки Молдова, а також для регіону загалом", – заявив дипломат, закликавши Кремль до діалогу.

Микола Попеску та Сергій Лавров Accent TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США заявили, що Росія нібито хоче вивести свої війська з Донбасу через економічний тиск санкцій Заходу.

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