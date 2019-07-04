Путін випередив Україну з візитом до Папи Римського: стали відомі "гарячі" теми

Президент Російської Федерації Володимир Путін приїде на зустріч із Папою Римським 4 липня.

Характерно, що це трапиться за день до зустрічі католицьких лідерів України у Ватикані, повідомляє Reuters.

Очікується, що Україна, яка залишається великою проблемою у відносинах між Ватиканом і Росією, стане головною темою дискусій в офіційній папській бібліотеці у Апостольському палаці Ватикану.

Зазначається, що коли вони востаннє зустрічалися у 2015 році, папа закликав Путіна докласти "щирих і великих зусиль" для досягнення миру в Україні і допомогти покласти край боротьбі між українськими урядовими силами і проросійськими терористами на Сході.

Путін і Папа Римський Reuters

Аргентинське агентство Tеlam повідомляло, що ключовим моментом обговорення нібито стануть претензії Москви до греко-католиків, які активно підтримують автокефалію Православної Церкви України.

Вже 5 липня Франциск проведе переговори з вищими ієрархами Української греко-католицької церкви, сторони обговорять церковну ситуацію в Україні. Верховний архієпископ УГЦК Святослав заявив, що під час переговорів із понтифіком українські католики проситимуть у Ватикану підтвердження статусу патріархату для церкви. Проти цього виступає РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів, що він порушував питання об'єднання двох конфесій на зустрічі із предстоятелем УГКЦ Шевчуком.

Раніше повідомлялося, що основними темами переговорів Путіна з Папою стануть поточна ситуація у церкві, в Україні та на Близькому Сході. Вони обговорять висунуті Москвою претензії на адресу українських греко-католиків.

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