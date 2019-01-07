Путін винен: Росія втратила підтримку Німеччини в ''ракетній'' суперечці із США

Німеччина підтримала НАТО щодо того, що Росія порушує Договір про ракети середньої і малої дальності.

Про це розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 7 січня, уточнивши, що відповідальність за можливе розірвання угоди лежить на Москві.

"Наша позиція полягає в наступному: ми вважаємо цей договір важливим елементом безпеки в Європі останніх десятиліть. Ми підтримуємо цей договір і, зрозуміло, його дотримання. Серед країн-членів НАТО є загальна, колективна впевненість в тому, що своєю новою ракетною системою Росія тривалий час порушувала Договір", – зазначив він.

Зайберт нагадав, що у РФ є 60 днів для необхідних кроків, які зможуть довести її прихильність договору.

Штеффен Зайберт Bundesregierung

"Росія повинна в рамках наданого їй терміну за допомогою конструктивних дій, пояснень, ініціатив довести, що вона має намір повернутися до вірності домовленостям", – наголосив Зайберт.

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