Путін винен: Росія втратила підтримку Німеччини в ''ракетній'' суперечці із США

Німеччина підтримала НАТО щодо того, що Росія порушує Договір про ракети середньої і малої дальності.
Про це розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 7 січня, уточнивши, що відповідальність за можливе розірвання угоди лежить на Москві.
"Наша позиція полягає в наступному: ми вважаємо цей договір важливим елементом безпеки в Європі останніх десятиліть. Ми підтримуємо цей договір і, зрозуміло, його дотримання. Серед країн-членів НАТО є загальна, колективна впевненість в тому, що своєю новою ракетною системою Росія тривалий час порушувала Договір", – зазначив він.
Зайберт нагадав, що у РФ є 60 днів для необхідних кроків, які зможуть довести її прихильність договору.
Штеффен Зайберт
Bundesregierung
"Росія повинна в рамках наданого їй терміну за допомогою конструктивних дій, пояснень, ініціатив довести, що вона має намір повернутися до вірності домовленостям", – наголосив Зайберт.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, так як Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.
У Росії відповіли, що у США немає доказів порушення РФ Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
У грудні країни НАТО висунули Путіну ультиматум, заявивши, що у Росії є 60 днів, щоб повернутися до виконання договору, інакше США вийдуть з ДРСМД.
4 січня генсек НАТО Йенс Столтенберг нагадав, що Москві дали останній шанс.
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