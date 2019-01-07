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Путін винен: Росія втратила підтримку Німеччини в ''ракетній'' суперечці із США

1.4тЧитати матеріал російською

Німеччина підтримала НАТО щодо того, що Росія порушує Договір про ракети середньої і малої дальності.

Про це розповів офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 7 січня, уточнивши, що відповідальність за можливе розірвання угоди лежить на Москві.

"Наша позиція полягає в наступному: ми вважаємо цей договір важливим елементом безпеки в Європі останніх десятиліть. Ми підтримуємо цей договір і, зрозуміло, його дотримання. Серед країн-членів НАТО є загальна, колективна впевненість в тому, що своєю новою ракетною системою Росія тривалий час порушувала Договір", – зазначив він.

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Зайберт нагадав, що у РФ є 60 днів для необхідних кроків, які зможуть довести її прихильність договору.

Штеффен Зайберт

Штеффен Зайберт

Bundesregierung

"Росія повинна в рамках наданого їй терміну за допомогою конструктивних дій, пояснень, ініціатив довести, що вона має намір повернутися до вірності домовленостям", – наголосив Зайберт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, так як Росія продовжує виробляти і приймати на озброєння заборонені крилаті ракети.

  • У Росії відповіли, що у США немає доказів порушення РФ Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

  • У грудні країни НАТО висунули Путіну ультиматум, заявивши, що у Росії є 60 днів, щоб повернутися до виконання договору, інакше США вийдуть з ДРСМД.

  • 4 січня генсек НАТО Йенс Столтенберг нагадав, що Москві дали останній шанс.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Німеччина
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