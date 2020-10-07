Путін відверто розповів про "маленьких солодких" онуків

Російський президент Росії Володимир Путін розповів, що отримує велике задоволення від спілкування зі своїми внуками.

В інтерв'ю для проекту ТАСС "20 запитань Путіну" він назвав їх "маленькими солодкими діточками" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Є у мене онуки, я щасливий. Вони дуже хороші, солодкі такі. Я отримую велике задоволення від спілкування з ними. Маленькі солодкі дітлахи. Я думаю, це природне почуття для кожної людини. У моєму житті це є. Я дуже радий цьому", – сказав він.

Путін традиційно уникнув відповіді на питання журналіста, яка саме з дочок є матір'ю його онуків, пояснивши це міркуваннями безпеки.

"Ви ж не живете моїм життям і ви не розумієте, що таке питання безпеки. Просто людина, коли далекий від цього, він цього просто не помічає", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як виглядають і де зараз живуть дочки Путіна.