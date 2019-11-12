Путін відреагував на пропозицію Назарбаєва про зустріч із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін не вважає, що переговори з главою України Володимиром Зеленським доцільно проводити у форматі "зустріч заради зустрічі".

Таку заяву зробив його спікер Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости". За його словами, Путін прихильник реанімації російсько-українських відносин, але це нібито "не можна зробити без взаємності з боку Києва".

"Путін ніколи не відмовлявся від зустрічей, але вважає, що зустріч заради зустрічі принесе мало користі. Вона повинна бути добре підготовлена. У зв'язку з цим ми всі зараз концентруємося на підготовці зустрічі нормандського формату. Для цього повинні бути виконані всі зобов'язання, які сторони взяли на себе в Мінську", – сказав Пєсков.

Володимир Путін "МК"

Крім того, як зазначив Пєсков, в Кремлі вітають розведення сил в Золотому і Петровському.

Нагадаємо, перед цим перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати зустріч Путіна із Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що спочатку існувало лише дві умови для зустрічі президентів України і Росії в "нормандському форматі", але потім Москва зажадала ще розробити документ, який повинен бути підписаний на цій зустрічі.

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