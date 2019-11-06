Путін відправив сотні найманців "Вагнера" на ще одну війну

За останні шість днів до Лівії прибули приблизно 200 російських найманців, серед яких є і добре навчені снайпери. Крім цього в країні засікли ракети та авіацію Росії.
Ймовірно, йдеться про військових із "ВПК Вагнера", яку пов'язують із російським олігархом Євгеном Пригожиним. Про це, з посиланням на дані трьох високопоставлених лівійських чиновників, пише New York Times.
"Москва все глибше занурюється у війну збройних безпілотників у стратегічній гарячій точці, яка багата нафтою, кишить мігрантами і багата бойовиками", — зазначається у статті.
"ПВК Вагнера" і Євген Пригожин
Колаж
Видання стверджує, що найманці беруть участь у різних військових зіткненнях на території Лівії, де зараз триває громадянська війна.
Крім них, до країни було відправлено декілька літаків Сухого із РФ. Також у Лівії застосовуються високоточна артилерія і ракетні удари, задіюються сили снайперів із Росії.
"Залучення російських найманців, що є частиною кремлівської кампанії щодо відновлення свого впливу в регіоні, може змінити хід громадянської війни у Лівії", — припускає видання.
Зазначається, що РФ виступає на боці лідера ополчення Халіфа Хафтара, який базується у східній Лівії. Його також підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія і Франція. Прихильники вважають, що Хавтар краще за інших зможе боротися із повстанцями і відновити авторитарний порядок.
Також відомо, що він упродовж понад п'яти років воює з коаліцією ополченців із західної Лівії, які підтримують владу в Тріполі. Зі свого боку уряд лівійської столиці було створено ООН у 2015 році, його офіційно підтримують США й інші західні країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівії лікарі забили на сполох через поранення кулями, які миттєво вбивають і не виходять із тіла, що характерно для смертоносної зброї російських снайперів. Примітно, що аналогічні пошкодження наносилися і терористами "Л/ДНР" на Донбасі.
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