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6 листопада • оновлено в 09:33
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Путін відправив сотні найманців "Вагнера" на ще одну війну

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За останні шість днів до Лівії прибули приблизно 200 російських найманців, серед яких є і добре навчені снайпери. Крім цього в країні засікли ракети та авіацію Росії.

Ймовірно, йдеться про військових із "ВПК Вагнера", яку пов'язують із російським олігархом Євгеном Пригожиним. Про це, з посиланням на дані трьох високопоставлених лівійських чиновників, пише New York Times.

"Москва все глибше занурюється у війну збройних безпілотників у стратегічній гарячій точці, яка багата нафтою, кишить мігрантами і багата бойовиками", — зазначається у статті.

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"ПВК Вагнера" і Євген Пригожин

"ПВК Вагнера" і Євген Пригожин

Колаж

Видання стверджує, що найманці беруть участь у різних військових зіткненнях на території Лівії, де зараз триває громадянська війна.

Крім них, до країни було відправлено декілька літаків Сухого із РФ. Також у Лівії застосовуються високоточна артилерія і ракетні удари, задіюються сили снайперів із Росії.

"Залучення російських найманців, що є частиною кремлівської кампанії щодо відновлення свого впливу в регіоні, може змінити хід громадянської війни у Лівії", — припускає видання.

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Зазначається, що РФ виступає на боці лідера ополчення Халіфа Хафтара, який базується у східній Лівії. Його також підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія і Франція. Прихильники вважають, що Хавтар краще за інших зможе боротися із повстанцями і відновити авторитарний порядок.

Також відомо, що він упродовж понад п'яти років воює з коаліцією ополченців із західної Лівії, які підтримують владу в Тріполі. Зі свого боку уряд лівійської столиці було створено ООН у 2015 році, його офіційно підтримують США й інші західні країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівії лікарі забили на сполох через поранення кулями, які миттєво вбивають і не виходять із тіла, що характерно для смертоносної зброї російських снайперів. Примітно, що аналогічні пошкодження наносилися і терористами "Л/ДНР" на Донбасі.

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Особи
Володимир Путін Євген Пригожин
Місце
Лівія
Тег
ПВК Вагнер
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фил филипыч
фил филипыч
из первоисточника на который ссылается обоз (ньюйорктаймс): “Совершенно очевидно, что Россия делает все возможное для урегулирования этого конфликта”,-заявил генерал Усама аль-Джувайли, высший командующий силами, связанными с правительством Триполи. Он жаловался на то, что Запад ничего не делает для защиты этого правительства от иностранных держав, решивших подтолкнуть Мистера Хифтера к власти."
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фил филипыч
фил филипыч
Его также поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Франция. - всех на миротворец!))
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Очередная чушь. РФ старую технику туда поставляет, но не более
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