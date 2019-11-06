Путін відправив сотні найманців "Вагнера" на ще одну війну

За останні шість днів до Лівії прибули приблизно 200 російських найманців, серед яких є і добре навчені снайпери. Крім цього в країні засікли ракети та авіацію Росії.

Ймовірно, йдеться про військових із "ВПК Вагнера", яку пов'язують із російським олігархом Євгеном Пригожиним. Про це, з посиланням на дані трьох високопоставлених лівійських чиновників, пише New York Times.

"Москва все глибше занурюється у війну збройних безпілотників у стратегічній гарячій точці, яка багата нафтою, кишить мігрантами і багата бойовиками", — зазначається у статті.

"ПВК Вагнера" і Євген Пригожин Колаж

Видання стверджує, що найманці беруть участь у різних військових зіткненнях на території Лівії, де зараз триває громадянська війна.

Крім них, до країни було відправлено декілька літаків Сухого із РФ. Також у Лівії застосовуються високоточна артилерія і ракетні удари, задіюються сили снайперів із Росії.

"Залучення російських найманців, що є частиною кремлівської кампанії щодо відновлення свого впливу в регіоні, може змінити хід громадянської війни у Лівії", — припускає видання.

Зазначається, що РФ виступає на боці лідера ополчення Халіфа Хафтара, який базується у східній Лівії. Його також підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія і Франція. Прихильники вважають, що Хавтар краще за інших зможе боротися із повстанцями і відновити авторитарний порядок.

Також відомо, що він упродовж понад п'яти років воює з коаліцією ополченців із західної Лівії, які підтримують владу в Тріполі. Зі свого боку уряд лівійської столиці було створено ООН у 2015 році, його офіційно підтримують США й інші західні країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівії лікарі забили на сполох через поранення кулями, які миттєво вбивають і не виходять із тіла, що характерно для смертоносної зброї російських снайперів. Примітно, що аналогічні пошкодження наносилися і терористами "Л/ДНР" на Донбасі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!