Путін відправив перші гумконвої в Карабах. Відео

Мирослав Семенюк Світ 12:02, 21.11.2020

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ відправило в Нагорний Карабах два перших конвої з гуманітарною допомогою.

Як повідомляється на сайті відомства, одна колона вантажівок вже прибула в Карабах, їй залишилося пройти 70 кілометрів до Степанакерта (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перший гуманітарний конвой у складі п'яти КамАЗів доставив 45 тонн будівельних матеріалів, що дозволить оперативно приступити до виконання відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.

Також в Карабах висунулася і друга колона, сформована в Ростовській області.

Нагадаємо, раніше Росія в порушення міжнародних норм відправляла "гумконвоі" на окупований Донбас. Відразу після цього відбувалася ескалація конфлікту в зоні АТО.

Також на Донбасі були зафіксовані часті випадки отруєння дітей неякісними продуктами харчування з російських "гумконвоїв".

П'ять КамАЗів завантажили 45 тоннами будівельних матеріалів
mchs.gov.ru
Колона вантажівок вже прибула в Карабах
mchs.gov.ru
Гумконвою залишилося пройти 70 кілометрів до Степанакерта
mchs.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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