Путін відібрав Крим: друг Росії виступив з різкою заявою

Туреччина офіційно засудила анексію Криму Росією і висловила підтримку територіальної цілісності України.

Дана заява опубліковано на сайті МЗС держави, де зазначається, що нинішня ситуація в Криму суперечить нормам міжнародного права.

"В результаті нелегітимного референдуму, проведеного в цей день 4 роки тому, Кримський півострів, який належить Україні, був анексований Російською Федерацією", - написано в заяві.

"Ми знову наголошуємо, що не визнаємо стан справ, який сформувався де-факто в результаті цієї акції, проведеної в порушення норм міжнародного права, і висловлюємо підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - заявили в МЗС.

Відзначається, що Туреччина буде "уважно стежити за ситуацією в Криму", і, зокрема, "за положенням кримськотатарських турок".

Як писав "Обозреватель", раніше в Європейському Союзі заявили, що ніколи не визнають незаконну анексію Криму Російською Федерацією.