Путін вдарить С-400 по авіації Ізраїлю? Озвучено прогноз

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман переконаний, що етап прямої конфронтації між Росією та Ізраїлем ще не настав.

Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL. "Поки що Ізраїль вважатиме ці нальоти своїм життєвим інтересом і продовжуватиме їх, Росія діятиме здебільшого шляхом дипломатичного і декларативного тиску", – спрогнозував він.

У контексті інформації про те, що Росія нібито має намір збивати ізраїльські військові літаки в разі, якщо ця країна намагатиметься проводити свої операції проти сирійських військових, експерт зауважив: "Публічно такої заяви не було. Це інтерпретації журналістів за наслідками зустрічі Нетаньяху із Шойгу і Путіним у Москві".

Винищувач Су-35 https://militaryarms.ru

Він визнав: у Росії є "технічна можливість застосовувати С-400" проти Ізраїлю. Але "що стосується реального застосування, то це треба розглядати в загальному контексті російсько-ізраїльських відносин щодо Сирії".

"Ізраїльські нальоти спочатку були невигідні Росії, але оскільки пряма конфронтація з Ізраїлем теж була невигідна, то у 2015-му був створений механізм домовленостей і запобігання зіткненням. Він працював протягом кількох років навіть за періодичних загострень, особливо після збиття російського Іл-20 у вересні 2018-го. Росія вже неодноразово заявляла про небажаність ізраїльських нальотів, тому що це її реальний інтерес", – сказав експерт.

Разом з тим, за його оцінками, "поки Ізраїль вважатиме ці нальоти своїм життєвим інтересом і продовжуватиме їх, Росія діятиме здебільшого шляхом дипломатичного і декларативного тиску".

"Можливі також перешкоди безпосередньо проведенню нальотів, як це бувало і раніше, але етап прямої конфронтації, а саме відкриття вогню по ізраїльських літаках, ще не настав", – резюмував експерт.

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією видання Jerusalem Post, ізраїльські винищувачі можуть бути збиті російськими літаками або зенітними установками С-400. Раніше у ЗМІ з'явилося пояснення, як сирійський диктатор Башар Асад використовував главу РФ Володимира Путіна у протистоянні з Туреччиною і США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.