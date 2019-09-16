Головна Новини
16 вересня • оновлено в 17:25
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Путін вдарить С-400 по авіації Ізраїлю? Озвучено прогноз

2.9т Читати матеріал російською

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман переконаний, що етап прямої конфронтації між Росією та Ізраїлем ще не настав.

Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL. "Поки що Ізраїль вважатиме ці нальоти своїм життєвим інтересом і продовжуватиме їх, Росія діятиме здебільшого шляхом дипломатичного і декларативного тиску", – спрогнозував він.

У контексті інформації про те, що Росія нібито має намір збивати ізраїльські військові літаки в разі, якщо ця країна намагатиметься проводити свої операції проти сирійських військових, експерт зауважив: "Публічно такої заяви не було. Це інтерпретації журналістів за наслідками зустрічі Нетаньяху із Шойгу і Путіним у Москві".

Винищувач Су-35

Винищувач Су-35

https://militaryarms.ru

Він визнав: у Росії є "технічна можливість застосовувати С-400" проти Ізраїлю. Але "що стосується реального застосування, то це треба розглядати в загальному контексті російсько-ізраїльських відносин щодо Сирії".

Новини
Засекречування загибелі російських військових у Сирії: що за цим стоїть

"Ізраїльські нальоти спочатку були невигідні Росії, але оскільки пряма конфронтація з Ізраїлем теж була невигідна, то у 2015-му був створений механізм домовленостей і запобігання зіткненням. Він працював протягом кількох років навіть за періодичних загострень, особливо після збиття російського Іл-20 у вересні 2018-го. Росія вже неодноразово заявляла про небажаність ізраїльських нальотів, тому що це її реальний інтерес", – сказав експерт.

Разом з тим, за його оцінками, "поки Ізраїль вважатиме ці нальоти своїм життєвим інтересом і продовжуватиме їх, Росія діятиме здебільшого шляхом дипломатичного і декларативного тиску".

"Можливі також перешкоди безпосередньо проведенню нальотів, як це бувало і раніше, але етап прямої конфронтації, а саме відкриття вогню по ізраїльських літаках, ще не настав", – резюмував експерт.

Новини
У Сирії загинули найманці Путіна: Росія відхрестилася від військових

Як писав OBOZREVATEL, за інформацією видання Jerusalem Post, ізраїльські винищувачі можуть бути збиті російськими літаками або зенітними установками С-400. Раніше у ЗМІ з'явилося пояснення, як сирійський диктатор Башар Асад використовував главу РФ Володимира Путіна у протистоянні з Туреччиною і США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Конфлікт в Сирії
Особи
Давид Гендельман Володимир Путін Беньямін Нетаньягу Сергій Шойгу
Місце
Сирія
Теги
Ізраіль Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
5
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
евреи мочите кокошников
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel