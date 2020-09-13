Путін упевнений, що Лукашенка не усунуть – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін вважає, що опозиційним силам у Білорусі не вдасться змістити Олександра Лукашенка, який обіймав посаду президента країни п'ять термінів поспіль.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на п'ять різних співрозмовників у Кремлі.

Джерела стверджували, що російське керівництво спантеличене масштабами протестів у Білорусі. Однак у Кремлі впевнені, що опозиції не вдасться змістити Лукашенка.

Співрозмовники зазначили, що хоч Лукашенку і не довіряють у Москві, але Кремль не може змиритися з приходом опозиції до влади в результаті вуличних протестів. Тому Росія підтримає Лукашенка, водночас заохочуючи кроки до можливої передачі влади, пише Bloomberg.

Нагадаємо, що 13 вересня у Мінську та інших містах Білорусі відбулися "Марші героїв" проти чинної влади країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лукашенко сказав, що його повалення матиме руйнівні наслідки.

Додамо, що журналіст Дмитро Гордон розповів, чому Володимир Путін ненавидить "розумного мужика" Олександра Лукашенка.