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Путін у прольоті: в Молдові раптово вирішилася політична криза

14.1тЧитати матеріал російською

Уряд Молдови на чолі з Павлом Філіпом після масштабних протестів у країні оголосив про відставку в повному складі, мирно передавши владу коаліції під керівництвом Майї Санду.

Таку заяву в п'ятницю, 14 червня, зробив віце-голова Демократичної партії Володимир Чеботар, передає NewsMaker.

"Із сьогоднішнього дня прем'єр-міністр і міністри йдуть у відставку. Це сигнал, що Демократична партія Молдови не тримається за владу", – зазначив він.

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Володимир Чеботарь

Володимир Чеботарь

Скріншот із відео

За його словами, політсила відмовляється визнавати уряд під керівництвом Майї Санду "до того часу, поки є рішення чинного Конституційного суду".

Чеботарь також наголосив на важливості проведення дострокових парламентських виборів, указ про призначення яких підписав Філліп.

"Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", – заявив він, додавши, що в ДПМ є план, як зробити так, щоб "партії, які створили коаліцію, могли законно отримати керівництво над урядом".

Путін у прольоті: в Молдові раптово вирішилася політична криза

Sputnik Молдова

Нагадаємо, в Молдові фактично встановилося двовладдя. Незважаючи на існування старого уряду на чолі з Павлом Філіпом, у країні почав діяти ще один – під керівництвом Майї Сайду.

Легітимність нового уряду Молдови визнали США, ЄС, а також РФ. На підтримку уряду Санду висловився і президент Ігор Додон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Молдови Ігор Додон висловив стурбованість за свою безпеку, стверджуючи, що Демократична партія нібито готує його фізичне усунення.

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Особа
Ігор Додон
Місце
Молдова
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
РФ потдержала,а Путин в пролете? У вас че то совсем с логикой плоховато,лижь бы ляпнуть.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
зрада ?пэрэмога?
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Tomas Fan
Tomas Fan
Нэзабаром Сравні, Ничья по ходу.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
боит
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