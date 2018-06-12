"Путін це знає": на КремльТВ заявили про безсилля України

Російський політолог Дмитро Куликов заявив, що український народ нібито більше не в змозі самостійно приймати рішення.

"Навіщо бити по державності України, якщо її немає давно? І Путін це знає. Цей меседж не до Порошенко, а вже тим більше не українському народові, який не в змозі нічого зараз робити. І вибрати він нічого не в змозі, і вибори провести теж", - сказав він в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на каналі "Росія 1".

Дмитро Куликов

За словами політолога, американський дипломат Курт Волкер і США - нібито єдині, хто може провести вибори в Україні.

"Давайте без ілюзій. Єдиним ініціатором і тим, хто може змусити зробити цю провокацію, є США", - озвучив Куликов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ефірі пропагандистського каналу Росія пригрозила Україні крахом .