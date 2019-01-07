Любое перемещение войск даже внутри собственной страны всегда осуществляется согласно какому-то плану. Если же речь идет о движении войск вне своей территории, то это утверждение еще более очевидно. Это проистекает из самой сути армии. Поэтому любое маневрирование большими или малыми силами всегда указывает на то, что они действуют в рамках какого – то плана, реализованного полностью или частично. Особенно это касается маневров в районах уже ведущихся боевых действий. Там просто не может быть спонтанных передвижений войск.

Недавно мы имели возможность наблюдать это прямо и непосредственно. Противник двинул резервы к нашим границам и Украина ввела военное положение, развернув свои войска на соответствующих участках своей территории. Это говорит о том, что нам стала известна суть этих маневров противника и ответные маневры были проведены с целью упреждения того, что было предусмотрено планами противника. Как мы теперь понимаем, наша военная разведка имеет доступ как к самим планам, так и к намерениям ввести их в действие.

Но маневры противостоящих армий – дело понятное и привычное. Другое дело, когда в этом же регионе маневрируют силы третьей стороны. Так, в небе Украины и над нейтральными водами Черного моря постоянно барражируют либо самолеты-разведчики, либо дроны-разведчики США и Великобритании. В общем, разведчиками они являются на стадии до вступления их войск в вооруженное противостояние. Как только в замес вступают их войска, разведка продолжается целеуказанием для средств поражения и другими подобными функциями.

Другое дело, когда летом в Украину прибыли боевые самолеты США. Такие вещи просто так никогда не происходят. По факту, они реализовались в совместные учения с боевой авиацией Украины, но что они отрабатывали? Правильно, они отрабатывали планы взаимодействия в случае совместного применения боевой авиации на местном театре военных действий. Это как минимум значит то, что такие планы существуют и уже выделены определенные силы авиации США для практического осуществления этих планов. Скорее всего, отрабатывалось не так взаимодействие именно с нашими самолетами, как с инфраструктурой так или иначе влияющей на проведение воздушной боевой операции. Кстати, практически сразу после окончания учений в Штаты улетел наш борт ВТА, который увез туда РЛС от комплекса ПВО С-300, а несколько дней назад еще один борт увез туда еще что-то подобное.

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Все эти мероприятия говорят о том, что сейчас усиленно шлифуются планы участия боевой авиации США в небе Украины. Это понятно нам, но понятно и противнику. В Москве сильно трясло публику во время этих учений, и если бы не разбился наш самолет, они бы там захлебнулись в своей желчи. То же самое происходит и с заходами американских ракетных эсминцев в Черное море. Что самое неприятное, в Москве прекрасно понимают, на что способны эти корабли вообще, но не знают – что они могут сделать в данной конкретной ситуации.

96 универсальных пусковых установок могут быть снаряжены разной комбинацией ракет и в принципе, могут огорчить все, что Москва стянула в радиусе действия этих ракет. Причем, там хорошо понимают, что эсминец будет в первой линии, а вторая – Шестой оперативный флот, из Эгейского моря, может подкинуть еще, в качестве второй волны. Тем не менее, россияне не наблюдали заход сразу двух эсминцев. А ведь это предвидел поэт, которого до сих пор еще на запретили в РФ. Так Александр Пушкин писал: "О сколько к нам открытий чудных, исходит из эсминцев двух".

То есть, в обоих этих случаях можно проследить логику Штатов. И авиация, и флот – высокомобильные компоненты вооруженных сил, способные быстро развернуться в районе кризиса. И вот вчера ночью через Босфор прошел десантный корабль США в направление Черного моря. Собственно говоря, по набору вооружений он не может сравниться с эсминцем, но тут важно не это, а то, что такие корабли специально созданы и оперируют в интересах Корпуса Морской Пехоты США. На его борту размещается батальон морпехов со всем необходимым.

Как мы отмечали выше, такие вещи не происходят спонтанно, а исключительно в рамках планов боевого развертывания. Это значит, что теперь в игру вступает морская пехота США. Если каждый из описанных звоночков еще и может рассматриваться как нечто отдельное, то все вместе, а особенно – вступление в игру морпехов, уже говорит о многом. Кстати, на днях должен состояться обещанный Турчиновым заход катеров ВМС Украины в акваторию Азовского моря через Керченский пролив. В общем, все идет по планам.