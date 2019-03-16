Путін, тремти! США раптово перекинули в Європу ударні "ядерні літаки"

США перекинули на передову авіабазу Ферфорд в Великобританії п'ятий за рахунком стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress, здатний нести ядерні крилаті ракети і авіабомби.

Це випливає з даних західних авіадиспетчерських служб. За минулі дві доби на авіабазі Ферфорд вже приземлилися чотири таких бомбардувальника з авіабази Барксдейл (американський штат Луїзіана), повідомляє "Інтерфакс".

За наявними даними, у найближчі дні їх кількість там може бути доведена до шести-восьми одиниць.

B-52H Stratofortress Military.com

Відзначається, що такого масованого перекидання стратегічних бомбардувальників ВПС США в Ферфорд не спостерігалося з 2003 року, коли на авіабазі було розміщено до 20 літаків B-52H для участі в американській військовій операції проти Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress ВВС США наблизився до російських кордонів у районі Балтики.

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