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Путін, тремти! США раптово перекинули в Європу ударні "ядерні літаки"

3.7тЧитати матеріал російською

США перекинули на передову авіабазу Ферфорд в Великобританії п'ятий за рахунком стратегічний бомбардувальник B-52H Stratofortress, здатний нести ядерні крилаті ракети і авіабомби.

Це випливає з даних західних авіадиспетчерських служб. За минулі дві доби на авіабазі Ферфорд вже приземлилися чотири таких бомбардувальника з авіабази Барксдейл (американський штат Луїзіана), повідомляє "Інтерфакс".

За наявними даними, у найближчі дні їх кількість там може бути доведена до шести-восьми одиниць.

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B-52H Stratofortress

B-52H Stratofortress

Military.com

Відзначається, що такого масованого перекидання стратегічних бомбардувальників ВПС США в Ферфорд не спостерігалося з 2003 року, коли на авіабазі було розміщено до 20 літаків B-52H для участі в американській військовій операції проти Іраку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress ВВС США наблизився до російських кордонів у районі Балтики.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Уже начинать дрожать?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора бомбить кремлевских террористов
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Junio Van
Junio Van
А вот другая армия- https://www.youtube.com/watch?v=c2OW3Ref2iU
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Junio Van, а вот еще другая армия https://www.youtube.com/watch?v=3VAliIc78Lc
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