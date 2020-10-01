Путін, Трамп і Макрон виступили із заявою щодо Нагірного Карабаху

Вікторія Довгань Світ 15:46, 1.10.2020 Оновлено: 16:29, 1.10.2020

Президенти Росії, Сполучених Штатів Америки та Франції озвучили спільну позицію з приводу військового конфлікту в невизнаному Нагірному Карабасі.

Їхню заяву опублікували на офіційному сайті президента Російської Федерації з уточненням, що всі троє політиків представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ. Зокрема, Володимир Путін, Дональд Трамп і Еммануель Макрон запевнили, що засуджують ескалацію насильства, яка має місце на лінії зіткнення в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту.

"Ми сумуємо за загиблими та висловлюємо співчуття сім'ям убитих і поранених. Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій між збройними силами сторін-учасниць. Ми також закликаємо керівників Вірменії та Азербайджану негайно взяти на себе зобов'язання сумлінно й без висунення попередніх умов відновити переговори щодо врегулювання за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ", – сказано в заяві.

Конфлікт у невизнаному Нагірному Карабасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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