Путін, Трамп і Макрон виступили із заявою щодо Нагірного Карабаху
Президенти Росії, Сполучених Штатів Америки та Франції озвучили спільну позицію з приводу військового конфлікту в невизнаному Нагірному Карабасі.
Їхню заяву опублікували на офіційному сайті президента Російської Федерації з уточненням, що всі троє політиків представляють країни-співголови Мінської групи ОБСЄ. Зокрема, Володимир Путін, Дональд Трамп і Еммануель Макрон запевнили, що засуджують ескалацію насильства, яка має місце на лінії зіткнення в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту.
"Ми сумуємо за загиблими та висловлюємо співчуття сім'ям убитих і поранених. Ми закликаємо до негайного припинення бойових дій між збройними силами сторін-учасниць. Ми також закликаємо керівників Вірменії та Азербайджану негайно взяти на себе зобов'язання сумлінно й без висунення попередніх умов відновити переговори щодо врегулювання за сприяння співголів Мінської групи ОБСЄ", – сказано в заяві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
1 жовтня в невизнаному Нагірному Карабасі продовжилися запеклі бої між Азербайджаном і Вірменією.
Так, азербайджанська сторона завдала по колонах противника артилерійських ударів.
Зі свого боку так звана армія Нагірного Карабаху заявила, що збила кілька вертольотів і літаків Азербайджану.
Однак азербайджанські військові спростували ці чутки.