Путін, Трамп і Лукашенко стали лауреатами Шнобелівської премії-2020

У Гарвардському університеті відбулася 30-та церемонія вручення Шнобелівських премій (Ig Nobel Prize) 2020 року. Це одна з найвідоміших антинагород світу, якою відзначають найбільш дотепні, незвичайні або даремні наукові досягнення за рік.

Як пише ВВС, цьогоріч одним із лауреатів премії в галузі медичної освіти було названо президента Росії Володимира Путіна.

Шнобелівський комітет заявив, що нагорода вручається за "використання пандемії COVID-19, щоб навчити світ, як політики мають більший практичний вплив на життя і смерть людей, ніж учені та лікарі".

Разом із Путіним лауреатами премії названо президента США Дональда Трампа, Олександра Лукашенка, який обіймає посаду президента Білорусі, президента Бразилії Жаіра Болсонару, британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, а також президента Туркменістану Гурбангулу Бердимухамедова.

Ще один переможець цього року – американський антрополог Метін Ерен із Державного дослідного університету в Кенті, штат Огайо. Він отримав премію в галузі матеріалознавства за виготовлення ножа з власного замороженого калу.

Метін Ерен і ще кілька антропологів заморозили фекалії, зробили з них лезо – і спробували розрізати охолоджене в холодильнику м'ясо. Однак їхня затія закінчилася провалом – ніж нічого не розрізав, а лише залишав на поверхні м'яса огидні коричневі сліди.

Стефан Ребер із Лундського університету в Швеції отримав Шнобелівську премію в галузі акустики. Разом із кількома колегами він помістив китайського алігатора в камеру, заповнену гелієм, і реєстрував, як це змінить тембр видаваних рептилією звуків.

Як відомо, вдихаючи гелій, люди починають розмовляти дуже високим голосом. Це відбувається тому, що цей газ має набагато меншу щільність порівняно з повітрям і не так сильно навантажує голосові зв'язки, які починають вібрувати з більш високою частотою.

Учені вивчали, як алігатори й інші рептилії "спілкуються" між собою, тобто намагалися пояснити значення тих чи інших звуків, які вони виробляють. Зокрема, вчені мали намір довести, що за допомогою тембру "голосу" ці тварини можуть розповісти побратимам по виду про свій розмір. Уже відомо, що такою здатністю володіють ссавці і птахи.

"Частота резонансу мовного тракту буде загалом нижчою за великих розмірів тіла, тому що повітря вібрує в більш широкому просторі. Ми не знали, що у рептилій теж є резонанс. Наприклад, у жаб, у земноводних, його немає. Тому нам потрібно було довести, що у крокодилів справді є резонанс", – пояснив Ребер свій експеримент.

Після того як алігаторів змусили подихати гелієм, вчені зуміли довести, що розмір їхнього тіла справді пов'язаний із тембром видаваних ними звуків. "Утім, я не перевіряв, чи можуть ці тварини сприймати таку інформацію", – уточнив лауреат.

Інші власники Шнобелівських премій-2020:

Психологія – розробка методу ідентифікації нарцисистів за допомогою вивчення їх брів.

Премія миру – уряду Індії і Пакистану, дипломати яких постійно дзвонили один одному в двері ночами, а потім тікали.

Фізика – австралійські вчені українського походження Іван Максимов і Андрій Потоцький отримали приз за визначення в ході експерименту, що відбувається з живим земляним черв'яком при вібрації на високій частоті.

Економіка – спроба встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів у різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків в рот.

Менеджмент – група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручили вчинення злочину один одному, в результаті чого жертва не постраждала.

Ентомологія – збір доказів, що багато ентомологів (вчені, які вивчають комах) бояться павуків, які комахами не є.

Через пандемію коронавірусу церемонія в цьому році проходила онлайн, в якості грошового призу переможцям вручали банкноту Зімбабве номіналом 10 трильйонів доларів.

Лауреати Шнобелівської премії 2020 року Скрін відео

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