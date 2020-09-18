Путін, Трамп і Лукашенко стали лауреатами Шнобелівської премії-2020

У Гарвардському університеті відбулася 30-а церемонія вручення Шнобелевських премій (Ig Nobel Prize) 2020 року. Це одна з найвідоміших антинагород світу, якою відзначають найбільш дотепні, незвичайні або даремні наукові досягнення за рік.

Як пише ВВС, в цьому році одним із лауреатів премії в області медичної освіти був названий президент Росії Володимир Путін.

Шнобелівський комітет заявив, що нагорода вручається за "використання пандемії COVID-19, щоб навчити світ, як політики мають більший практичний вплив на життя і смерть людей, ніж вчені і лікарі".

Разом з Путіним лауреатами премії названі президент США Дональд Трамп, Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента Білорусі, президент Бразилії Жаір Болсонару, британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, а також президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов.

Ще один переможець цього року – американський антрополог Метін Ерен з Державного дослідного університету в Кенті, штат Огайо. Він отримав премію в галузі матеріалознавства за виготовлення ножа з власного замороженого калу.

Метін Ерен і ще кілька антропологів заморозили фекалії, зробили з них лезо – і спробували розрізати охолоджене в холодильнику м'ясо. Однак їх затія закінчилася провалом – ніж нічого не розрізав, а лише залишав на поверхні м'яса огидні коричневі сліди.

Стефан Ребер з Лундського університету в Швеції отримав Шнобелівську премію в галузі акустики. Разом з кількома колегами він помістив китайського алігатора в камеру, заповнену гелієм, – і реєстрував, як це змінить тембр видаваних рептилією звуків.

Як відомо, вдихаючи гелій, люди починають розмовляти дуже високим голосом. Це відбувається тому, що цей газ має набагато меншу щільність у порівнянні з повітрям і не так сильно навантажує голосові зв'язки, які починають вібрувати з більш високою частотою.

Вчені вивчали, як алігатори і інші рептилії "спілкуються" між собою, тобто намагалися пояснити значення тих чи інших звуків, які вони виробляють. Зокрема, вчені мали намір довести, що за допомогою тембру "голосу" ці тварини можуть розповісти побратимам по виду про свій розмір. Уже відомо, що такою здатністю володіють ссавці і птахи.

"Частота резонансу мовного тракту буде в цілому нижчою при великих розмірах тіла, тому що повітря вібрує в більш широкому просторі. Ми не знали, що у рептилій теж є резонанс. Наприклад, у жаб, у земноводних, його немає. Тому нам потрібно було довести, що у крокодилів дійсно є резонанс", – пояснив Ребер свій експеримент.

Після того, як алігаторів змусили подихати гелієм, вчені зуміли довести, що розмір їх тіла дійсно пов'язаний з тембром видаваних ними звуків. "Втім, я не перевіряв, чи можуть ці тварини сприймати таку інформацію", – уточнив лауреат.

Інші власники Шнобелевських премій-2020:

Психологія – розробка методу ідентифікації нарцисистів за допомогою вивчення їх брів.

Премія миру – уряду Індії і Пакистану, дипломати яких постійно дзвонили один одному в двері ночами, а потім тікали.

Фізика – австралійські вчені українського походження Іван Максимов і Андрій Потоцький отримали приз за визначення в ході експерименту, що відбувається з живим земляним черв'яком при вібрації на високій частоті.

Економіка – спроба встановити взаємозв'язок між нерівністю доходів у різних країнах світу з середньою кількістю поцілунків в рот.

Менеджмент – група з п'яти китайських найманих вбивць, які передоручили вчинення злочину один одному, в результаті чого жертва не постраждала.

Ентомологія – збір доказів, що багато ентомологів (вчені, які вивчають комах) бояться павуків, які комахами не є.

Через пандемію коронавірусу церемонія в цьому році проходила онлайн, в якості грошового призу переможцям вручали банкноту Зімбабве номіналом 10 трильйонів доларів.

Читайте на OBOZREVATEL, як пройшло вручення Шнобелівської премії в 2019 році.