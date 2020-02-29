Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з главою Ірану Хасаном Рухані в контексті посилення напруженості в Ідлібській зоні деескалації в Сирії.
Про це повідомив офіційний сайт президента РФ. При цьому наголошується, що обидва правителі мають щодо цього спільну думку.
Зокрема, за інформацією офісу глави Ірану, президенти зійшлися на тому, що ситуація в сирійському Ідлібі не повинна стати приводом для втручання США, цього допустити не можна.
Путін і Рухані провели телефонну розмову щодо ситуації в Сирії
ТВ Центр
Також Рухані підтримує Путіна в тому, що необхідна повна реалізація досягнутих в Астанинському форматі домовленостей, що стосуються насамперед боротьби з терористами. Вони повинні дотримуватися з урахуванням поваги суверенітету і територіальної цілісності Сирії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
Також стало відомо, що НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі і закликає Росію не вводити війська.
Постійний представник США при ООН Келлі Крафт зажадала від Росії "негайно посадити" військові літаки в Сирії.
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