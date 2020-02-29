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29 лютого • оновлено в 19:31
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Путін терміново зв'язався з президентом Ірану через війну в Сирії

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Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з главою Ірану Хасаном Рухані в контексті посилення напруженості в Ідлібській зоні деескалації в Сирії.

Про це повідомив офіційний сайт президента РФ. При цьому наголошується, що обидва правителі мають щодо цього спільну думку.

Зокрема, за інформацією офісу глави Ірану, президенти зійшлися на тому, що ситуація в сирійському Ідлібі не повинна стати приводом для втручання США, цього допустити не можна.

Путін і Рухані провели телефонну розмову щодо ситуації в Сирії

Путін і Рухані провели телефонну розмову щодо ситуації в Сирії

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Також Рухані підтримує Путіна в тому, що необхідна повна реалізація досягнутих в Астанинському форматі домовленостей, що стосуються насамперед боротьби з терористами. Вони повинні дотримуватися з урахуванням поваги суверенітету і територіальної цілісності Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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