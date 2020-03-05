Головна Новини
5 березня • оновлено в 21:20
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі: деталі зустрічі

17.8т
Читати матеріал російською

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Голови держав узгодили спільний документ щодо врегулювання ситуації в Сирії, який стане основною для врегулювання жорсткого конфлікту в провінції Ідліб, повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото та відео зустрічі, проскрольте новину до кінця).

Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі: деталі зустрічі

ria.ru

Країни домовилися про введення режиму припинення вогню в Ідлібі з 00.00 п'ятниці. При цьому Анкара залишає за собою право відповідати на дії сирійської урядових сил.

Угода включає три пункти:

  • припинення всіх бойових дій по існуючій лінії зіткнення з півночі 6 березня,

  • Росія і Туреччина створюють коридор безпеки шириною шість кілометрів на північ і південь від траси М-4 в Сирії,

  • Росія і Туреччина з 15 березня починають спільне патрулювання вздовж траси М-4.

Траса М-4 є кордоном між збройними силами Туреччини і урядовою армією Сирії

Траса М-4 є кордоном між збройними силами Туреччини і урядовою армією Сирії

Карты Google

За словами Ердогана, Туреччина і Росія в найкоротші терміни забезпечать режим припинення вогню, слідом за чим будуть зроблені інші кроки, узгоджені сторонами. Про це пише "Анадолу".

При цьому турецький президент уточнив, що Анкара залишає за собою права наносити потужні удари у відповідь будь-які атаки прихильників Башара Асада.

Зустріч президентів тривала майже 6 годин

Зустріч президентів тривала майже 6 годин

twitter.com/dimsmirnov175

Також Ердоган високо оцінив взаємодію між з Москвою щодо ситуації в Сирії. "Дух співробітництва між Туреччиною і Росією вніс безпрецедентний внесок у міжнародні зусилля з припинення конфлікту в Сирії", – сказав він.

Водночас Путін висловив упевненість, що досягнуті домовленості стануть основою для врегулювання ситуації в Ідлібі.

Переговори президентів у вузькому і розширеному складах тривали в Кремлі 5 годин і 40 хвилин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт в Сирії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Сирія
Поділитися у Facebook
37
Коментарі
103
54
Смішно
41
Цікаво
8
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Сирийские интернеты восхищаются троллингом от Путина. Принимать Эрдогана у статуи Екатерины Великой, при которой русские турок гоняли в хвост и в гриву это мощно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Ну, что, пУтиноиды, услышали? Анкара оставляет за собой право наносить удары в ответ на любые атаки сторонников Асада! А кто в Сирии является сторонником Асада, иранцы, ну и конечно же, диктатор пУтин!! Говоря простым языком, Турок сказал, что если пУтин еще раз рыпнется, то получит по зубам.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4
2 из 5 ответов | показать все
Gordon Yury
Gordon Yury
Иванов Владимир, дурачок это ты... До сих пор не понял, что главную победу УКРАИНА уже одержала - ни в составе эрэфии, ни в ссср2 ее не будет!!! А остальное - дело наживное... Главное от вас подальше отодвинуться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
У тебя синдром украинца, Маринов - в любой самой кромешной жопе непременно разыщешь лучик света, хотя некоторые называют это оптимизмом. Там сейчас оружия напихают с обеих сторон столько, что раскачать в любую сторону сложившийся статус-кво будет очень накладно.))))))))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Смирнов Василий
Смирнов Василий
Блин хiхлы обещали что пердоган уже парад в Дамаске скоро проведёт,Асад в Ростов,москалей за Урал и опять в лужу пёрднули,ну вот всё у них так:)))
Показать комментарий полностью
Ответить
10
5

Новини світу

Топпублікації

Топблоги