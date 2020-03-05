Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі: деталі зустрічі

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб.

Голови держав узгодили спільний документ щодо врегулювання ситуації в Сирії, який стане основною для врегулювання жорсткого конфлікту в провінції Ідліб, повідомляють РИА Новости (щоб подивитися фото та відео зустрічі, проскрольте новину до кінця).

ria.ru

Країни домовилися про введення режиму припинення вогню в Ідлібі з 00.00 п'ятниці. При цьому Анкара залишає за собою право відповідати на дії сирійської урядових сил.

Угода включає три пункти:

припинення всіх бойових дій по існуючій лінії зіткнення з півночі 6 березня,

Росія і Туреччина створюють коридор безпеки шириною шість кілометрів на північ і південь від траси М-4 в Сирії,

Росія і Туреччина з 15 березня починають спільне патрулювання вздовж траси М-4.

Траса М-4 є кордоном між збройними силами Туреччини і урядовою армією Сирії Карты Google

За словами Ердогана, Туреччина і Росія в найкоротші терміни забезпечать режим припинення вогню, слідом за чим будуть зроблені інші кроки, узгоджені сторонами. Про це пише "Анадолу".

При цьому турецький президент уточнив, що Анкара залишає за собою права наносити потужні удари у відповідь будь-які атаки прихильників Башара Асада.

Зустріч президентів тривала майже 6 годин twitter.com/dimsmirnov175

Також Ердоган високо оцінив взаємодію між з Москвою щодо ситуації в Сирії. "Дух співробітництва між Туреччиною і Росією вніс безпрецедентний внесок у міжнародні зусилля з припинення конфлікту в Сирії", – сказав він.

Водночас Путін висловив упевненість, що досягнуті домовленості стануть основою для врегулювання ситуації в Ідлібі.

Переговори президентів у вузькому і розширеному складах тривали в Кремлі 5 годин і 40 хвилин.

Путин об итогах переговоров: Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в оценке происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты нам удавалось находить точки соприкосновения. Так произошло и в этот раз pic.twitter.com/DabzoX1w5x — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!