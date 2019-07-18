Без втрати території: у Зеленського пообіцяли вигідну "угоду" з Путіним

Офіс президента України сподівається вийти на нормальний переговорний процес із Росією. Там впевнені, що зможуть переконати главу РФ Володимира Путіна врегулювати конфлікт на Донбасі.

Таку заяву зробив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua. "Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне – потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних", – сказав він.

На його думку, Путін думає про свою країну і хотів би вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою.

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Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Я переконаний, що ми готові на переговори. Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його, і на 70% впевнений в їх успішному результаті... Ви знаєте, Путін така людина, яка, по-моєму, нікому нічого не винна. У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він сяде з нами за стіл", – підкреслив Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним. Однак, глава України все одно зателефонував йому.

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