Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Без втрати території: у Зеленського пообіцяли вигідну "угоду" з Путіним

15.7т Читати матеріал російською

Офіс президента України сподівається вийти на нормальний переговорний процес із Росією. Там впевнені, що зможуть переконати главу РФ Володимира Путіна врегулювати конфлікт на Донбасі.

Таку заяву зробив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю LB.ua. "Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне – потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних", – сказав він.

На його думку, Путін думає про свою країну і хотів би вийти з цієї ситуації з гордо піднятою головою.

Новини
Зеленський відреагував на судилище над моряками і паспорти РФ на Донбасі

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Я переконаний, що ми готові на переговори. Вірю, докладемо всіх зусиль для того, щоб переконати його, і на 70% впевнений в їх успішному результаті... Ви знаєте, Путін така людина, яка, по-моєму, нікому нічого не винна. У нас є впевненість, що ми доб'ємося цих переговорів, що він сяде з нами за стіл", – підкреслив Шефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що міжнародні партнери України були проти того, щоб президент Володимир Зеленський особисто спілкувався з главою РФ Володимиром Путіним. Однак, глава України все одно зателефонував йому.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Сергій Шефір
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
98
42
Смішно
11
Цікаво
19
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Читаем всей "Слугой народа" Минские соглашения и начинаем их выполнять.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Мы ищем возможность сейчас выйти на разговор на равных" на равных вам нужно с Донбассом разговаривать и договариваться.
Показати коментар повністю
Відповісти
6
2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
опять хотите чтобы кто-то за вас все сделал? Нет уж, ЛДНР, садитесь с ними за стол и обсуждайте что им не нравится и что вы готовы сделать чтобы их удовлетворить.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel