Путін став героєм карикатури через чутки про третю дочку

Борис Бондар Світ 16:49, 29.11.2020 Оновлено: 16:50, 29.11.2020

Відомий художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, пов'язану з чутками про позашлюбну дочку президента Росії Володимира Путіна.

Зображення він розмістив в своєму Telegram-каналі. На ньому Путін з квіточкою розмірковує про те, що всім дочкам потрібні тільки гроші.

Карикатура на Путіна
Telegram Йолкіна

Нагадаємо, що російські журналісти з'ясували, що у Путіна була коханка Світлана Кривоногих, яка нібито народила йому дочку Єлизавету. Виявилося, що передбачувана дочка дуже схожа на главу РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти знайшли у президента РФ Володимира Путіна ще одну дочку – Єлизавету, яка народилася в 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногов, яка познайомилася з Путіним в 1990-і роки, коли той ще не був президентом.

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