Путін став героєм карикатури через чутки про третю дочку

Відомий художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, пов'язану з чутками про позашлюбну дочку президента Росії Володимира Путіна.

Зображення він розмістив в своєму Telegram-каналі. На ньому Путін з квіточкою розмірковує про те, що всім дочкам потрібні тільки гроші.

Нагадаємо, що російські журналісти з'ясували, що у Путіна була коханка Світлана Кривоногих, яка нібито народила йому дочку Єлизавету. Виявилося, що передбачувана дочка дуже схожа на главу РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські журналісти знайшли у президента РФ Володимира Путіна ще одну дочку – Єлизавету, яка народилася в 2003 році. Її матір'ю є Світлана Кривоногов, яка познайомилася з Путіним в 1990-і роки, коли той ще не був президентом.